За последние сутки в Харьковской области зафиксировано 56 новых случаев заболевания китайским вирусом

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на данные обновленной карты на сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По информации Харьковского областного лабораторного центра, по состоянию на 13 июня в регионе подтверждено 1480 случаев заболевания COVID-19. 57 человек скончались, 698 выздоровели. Еще 205 случаев остаются под подозрением.

Отметим, что такая цифра выявленных больных за сутки – рекордная для Харьковщины за весь период пандемии. Ранее максимальный показатель составлял 52 случая и был зафиксирован 9 мая и 12 июня.

Тем временем харьковчане, расслабившись после смягчения карантина, практически перестали носить маски на улице и нехотя одевают их в магазинах и метро. В связи с этим полицейские устроили рейд в метро, где «ловили» пассажиров без масок и приглашали их на разъяснительную беседу в комнату полиции.

Растет заболеваемость и по Украине. Дошло до того, что в Кабинете министров не исключают ужесточения карантинных мер, а в социальных сетях нарастает волна возмущения по поводу грядущей перспективы.

Ранее мы писали о том, что главврач Харьковской областной инфекционной больницы Павел Нартов, который переболел коронавирусом, с 11 июня снова приступил к работе. По его словам, два последних теста на инфекцию показали негативный результат.

Напомним, в Харькове восстали против ресторана, где работают люди с инвалидностью.

Как сообщала Politeka, в Харькове показали, как власть "позаботилась" об украинцах на карантине.

Также Politeka писала, что на Харьковщине школьница пошила тысячи масок для врачей и земляков.