Несмотря на послабление карантина, китайский вирус на Харьковщине никуда не делся
За последние сутки в регионе зафиксировано 36 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Центр общественного здоровья МОЗ Украины.
Жертвами болезни на Харьковщине стали 55 граждан. Всего вирус диагностирован у 1374 пациентов, из которых выздоровели 657 человек.
По уровню распространения вируса Харьковская область сегодня находится на восьмом месте в Украине.
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Всего в стране по состоянию на 11 июня зафиксировано 29070 случаев заражения. 13141 больной выздоровел, 854 человека скончались.
Ранее мы писали о том, что глава ХОГА Алексей Кучер подписал заявление об увольнение своего заместителя Михаила Черняка, который курировал вопросы медицины. Оказалось, что чиновник в декларации скрыл медицинский бизнес своей супруги. Правда, официальная версия увольнения – собственная инициатива должностного лица.
Мы также рассказывали о том, что Харьковщина со второго раза попала в перечень областей, которые допутсили ко второму этапу послабления карантина с 5 июня. Сначала регион не проходил по параметру охвата населения тестированием, однако буквально за сутки ситуация была исправлена.
Напомним, главврач харьковской инфекционки рассказал об унижении врачей.
Как сообщала Politeka, вирус из Китая с новой силой обрушился на харьковских медиков.
Также Politeka писала, что харьковчанам показали, как выглядит бесплатное лечение от вируса из Китая.