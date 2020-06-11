Несмотря на послабление карантина, китайский вирус на Харьковщине никуда не делся

За последние сутки в регионе зафиксировано 36 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Центр общественного здоровья МОЗ Украины.

Жертвами болезни на Харьковщине стали 55 граждан. Всего вирус диагностирован у 1374 пациентов, из которых выздоровели 657 человек.

По уровню распространения вируса Харьковская область сегодня находится на восьмом месте в Украине.

Всего в стране по состоянию на 11 июня зафиксировано 29070 случаев заражения. 13141 больной выздоровел, 854 человека скончались.

Ранее мы писали о том, что глава ХОГА Алексей Кучер подписал заявление об увольнение своего заместителя Михаила Черняка, который курировал вопросы медицины. Оказалось, что чиновник в декларации скрыл медицинский бизнес своей супруги. Правда, официальная версия увольнения – собственная инициатива должностного лица.

Мы также рассказывали о том, что Харьковщина со второго раза попала в перечень областей, которые допутсили ко второму этапу послабления карантина с 5 июня. Сначала регион не проходил по параметру охвата населения тестированием, однако буквально за сутки ситуация была исправлена.

Напомним, главврач харьковской инфекционки рассказал об унижении врачей.

Как сообщала Politeka, вирус из Китая с новой силой обрушился на харьковских медиков.

Также Politeka писала, что харьковчанам показали, как выглядит бесплатное лечение от вируса из Китая.