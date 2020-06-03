С 5 июня в Украине вводят дальнейшее послабление карантина, однако Харьковщина пока не ходит в перечень счастливчиков

Область не готова к ослаблению карантинного режима, передает Politeka.net cо ссылкой на информацию Минздрава.

По данным ведомства, показатель заболеваемости COVID-19 в Харьковской области на 100 000 населения составляет 6,47 (допустимый уровень - менее 12 человек), показатель загруженности больничных коек - 5,83 (допустимый уровень - менее 50%).

А вот по показателю охвата тестирования регион не соответствует необходимому уровню - в области охвачены тестированием 11,61 на 100 000 жителей при допустимом уровне более 12 человек.

Отметим, что за последние сутки в Харькове и области зафиксировано 26 новых случаев китайского вируса. Всего же по состоянию на утро 3 июня коронавирус подтвержден у 1131 жителя Харьковщины.

За весь период пандемии после осложнений от коронавируса умерли 48 человек, за последние сутки новых летальных случаев не зафиксировано. При этом выздоровели 467 пациентов, 19 из которых – за последние сутки.

Отметим, что в областях, где ограничения будут ослаблены, разрешат людям старше 60 лет выходить на улицу без ограничений, кафе смогут принимать посетителей внутри, откроются авиарейсы внутри Украины, а с 15 июня возобновят авиасообщение со странами, где открыты аэропорты для Украины.

Напомним, главврач харьковской инфекционки рассказал об унижении врачей.

Как сообщала Politeka, вирус из Китая с новой силой обрушился на харьковских медиков.

Также Politeka писала, что харьковчанам показали, как выглядит бесплатное лечение от вируса из Китая.