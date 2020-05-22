Пропускная способность этой техники – до 500 человек в час

В Харькове создали кабину для дезинфекции от китайского вируса за 5 секунд

Разработчики харьковского предприятия представили чудо-кабину общественности, передает «Укринформ».

По их информации, насос под высоким давлением превращает раствор дезинфицирующей жидкости в пар, который заполняет все пространство в кабине и очищает от вирусов. Открытые участки кожи, волосы и одежда при этом остаются сухими.

Подобные кабины сейчас активно используются в разных странах мира, однако харьковчане усовершенствовали свою разработку.

«У нас установлен датчик температуры тела, и при слишком высоком показателе включается предупреждающая красная подсветка. Также имеется бесконтактный дезинфектор для рук, есть система оповещения готовности кабины к очередной дезинфекции, установлен поддон для сбора отработанной жидкости» – пояснили они.

Кабины могут быть установлены в помещениях, на улице, а их габариты позволяют пройти через них даже мамам с колясками. Пропускная способность – до 500 человек в час.

Как ни странно, но харьковчане на подобное изобретение отреагировали, мягко говоря, скептически.

«Класс! А дышать тоже дезраствором? Хоть и задержишь дыхание на 5 секунд, но потом немного, но в нос попадет», «На ком опробирована? Какие данные по поводу уничтожения короновируса и других вирусов? МОЗ проверило и одобрило - законно? Много вопросов», «Кому она нужна? Лучше больницы оборудовали или разработали лекарство, вакцину против коронавируса. Реформами в медицине надо заниматься, а не кабинами, которые вряд ли эффективны», «А если у кого то аллергия на этилен, а волосы у женщин? Человек заходит с руками в карманах- держит телефон - и все, смысл обработки уходит в ноль. Без кварцевого излучателя, без времени нахождения в камере мин 20 сек - это пустая трата денег», – пишут в соцсетях.

Ранее мы писали о том, что подобные кабины установить в метро обещал мэр Харькова, чтобы минимизировать риск распространения китайского вируса среди пассажиров.

Напомним, в сети показали палату харьковской больницы.

Как сообщала Politeka, харьковчанам наглядно показали последствия массовых гуляний.

Также Politeka писала, что харьковчанам показали, как выглядит бесплатное лечение от вируса из Китая.