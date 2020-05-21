2020 год объявлен в Харькове годом медицины, однако состояние этой самой медицине в городе оставляет желать лучшего

Несмотря на то, что городские власти то и дело рапортуют об очередном ремонте в медучреждениях, граждане публикуют в соцсетях фото условий в лечебницах областного центра.

Например, в группе «Брутальный Харьков» показали фото из больницы №31.

«Если не умрете от болезни, то от стыда и дискомфорта - гарантированно✌🏻 Сегодня попала в городскую больницу 31 (на Валерьяновской 113). Я не могу остаться равнодушной к этому происходящему. Эти условия не для людей. Пожалуйста, подскажите, к кому обратиться!», – пишет автор сообщения.

На снимках – палата с изношенным линолеумом, трещины и осыпавшаяся штукатурка под старой железной кроватью. Но больше всего поражает «туалет», представляющий собой стул без спинки с дыркой, обтянутый медицинской пеленкой, под которым стоит ведро.

Публикация вызвала огромный резонанс, собрав сотни откликов.

«Очень жаль нас. Парки это, конечно, хорошо, но такое положение вещей - это ужас. А еще нужно учесть, что в таких ужасных условиях еще и лечить нечем.😔😔😔😔», «Зоопарк важнее! А медикам пусть центральная власть платит! Сам едет в Израиль лечиться – а вам фонтан и парки-зоопарки! Все визжат от радости и в воздух чепчики бросают!», «в очень убогом состоянии. И ждать обхода – это абсурд, Постели нет, шприцов нет, лекарств», «К сожалению, важно всё! И клумбы, и цветы, и церкви, и медицина! У порядочного хозяина на все хватает, но нам не везёт, всё как-то однобоко, если не сказать хуже!», «Главное чтобы в городе парки, фонтанчики, и туалеты с рыбками были! А больницы это ерунда((( Прокатит!!! Как и всё остальное», – пишут в комментариях.

Ранее мы писали о том, что врачи областной инфекционной больницы в Харькове просят прекратить принимать больных с китайским вирусом. Причина такого демарша опорной больницы – острая нехватка ресурсов и персонала.

Напомним, харьковчанам наглядно показали последствия массовых гуляний.

Как сообщала Politeka, вирус из Китая с новой силой обрушился на харьковских медиков.

Также Politeka писала, что харьковчанам показали, как выглядит бесплатное лечение от вируса из Китая.