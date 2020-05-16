За последние сутки в Харьковской области зафиксировано рекордное количество выздоровевших от китайского вируса

35 человек успешно побороли опасное заболевание, передает Politeka.net со ссылкой на информацию главы Харьковской облгосадминистрации Алексея Кучера в социальной сети Фейсбук.

Чиновник отметил, что впервые количество выздоровевших существенно превысило количество заболевших.

«За последние сутки выписаны 35 человек. Во-первых, это рекордная цифра за весь период учета заболеваемости коронавирусом. Во-вторых, впервые количество людей, которые выздоровели, выше количества новых лабораторно подтвержденных случаев, и не на несколько позиций, а более чем в два раза», – говорится в сообщении.

Среди тех, кто победил COVID-19, – шестимесячная девочка и годовалый мальчик из Валковского района.

За последние сутки коронавирус обнаружили у 16 человек: у жителей областного центра, Волчанского, Красноградского районов и Люботина.

Вирус унес жизни трех жительниц Харькова, которым было 55,67 и 72 года

«У всех было большое количество серьезных сопутствующих заболеваний. Среди них — острая сердечно-сосудистая недостаточность, осложненная тяжелым поражением системы обмена веществ (в частности, сахарный диабет, почечная недостаточность, ожирение); острая сердечно-сосудистая недостаточность, осложненная онкологией; острая сердечно-сосудистая недостаточность, осложненная поражением органов центральной нервной системы (в частности, церебральная недостаточность, отек головного мозга)», – пояснил глава ХОГА.

Ни один из заболевших не подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, но в реанимации на данный момент находятся пять пациентов.

Всего с вирусом госпитализированы 277 человек. У большинства больных недуг протекает бессимптомно или в легкой форме. 341 человек находится на самоизоляции.

С подозрением на коронавирус госпитализированы 125 человек, 32 — на самоизоляции.

Отметим, что последние несколько дней в регионе фиксировались больше 40 новых случаев заражения вирусом в сутки, поэтому сегодняшние цифры внушают осторожный оптимизм.

С начала пандемии на Харьковщине 1227 подозрений на коронавирус, из них 773 подтвердили (26 человек умерло и 129 выздоровело), 297 опровергли. Под подозрением остаются 157 случаев.

Напомним, харьковские врачи рассказали о невыносимых условиях работы во время эпидемии.

Как сообщала Politeka, вирус из Китая с новой силой обрушился на харьковских медиков.

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