Попытка открыть летнюю площадку возле ресторана, в котором работают люди с инвалидностью, обернулась для харьковчанки неприятным открытием

Свою историю соучредитель инклюзивного ресторана «Снег на голову» Татьяна Каменева описала в социальной сети Фейсбук.

По ее словам, она планировала открыть возле заведения летнюю площадку, однако совершенно неожиданно наткнулась на сопротивление людей, которые живут по соседству с рестораном.

Татьяна рассказала, что прежде, чем все затевать, администрация ресторана подала документы в соответсвующие органы. Однако от идеи летней площадки пришлось отказаться именно из-за того, что соседи выступили против.

«Это неприятно, непонятно и грустно, но не критично, так как мы понимаем почему соседи могут быть против, по разным причинам. Хорошо. Тогда мы сказали: «Хорошо, летней площадки не будет, если вы против, но мы должны сделать удобный пандус, чтобы людям на инвалидных колясках было удобно заходить к нам в ресторан» на что встретились с невероятным сопротивлением и нежеланием видеть в своем дворе людей на инвалидных колясках вообще. Это уже не просто неприятно, непонятно, грустно, а нарушает права человека», – пишет она.

Однако больше всего резонул по сердцу конец разговора, отмечает Каменева, когда прозвучало:

«И кстати, ребята, мы тут видели, у вас работают странные ребята, у нас тут дети ходят, и нам это не нравится, они неадекватные, давайте с этим, что-то решать, мы против», «Мало ли, что у них в голове, гормоны, накинется на кого-нибудь из нас».

Самое обидное, что один из тех, кто говорил такие вещи, работает в школе.

«Как обьяснить людям, что вероятность того, что наш сотрудник накинется на кого-то, равна вероятности того, что я или кто-то из них накинуться на кого-то еще? Как сегодня кто-то может сказать, что им не нравится, что по городу гуляет человек с инвалидностью, и просить что-то с этим сделать, передвинуть, как неудобную вещь?», – недоумевает автор.

Татьяна пообещала и дальше поддерживать людей с инвалидностью и защищать их права, воюя за каждого из них.

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