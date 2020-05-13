На Харьковщине группа молодых людей избила девушку с инвалидностью, сняв расправу на видео

Информация об инциденте появилась в группе «Типичное ХТЗ» в Фейсбуке, а затем ее подхватили местные СМИ, передает Politeka.net.

История произошла в селе Феськи Золочевского района. На записи, опубликованной изданием 057.ua, видно, как толпа представительниц прекрасной половины человечества с участием нескольких юношей устроили разбор полетов девушке якобы за то, что та распускала сплетни. Они поочередно подходят к ней и бьют ее по лицу и по голове, затем требуют стать на колени и просить прощения. Все это снимают на камеру пара парней.

В конце один из участников расправы говорит: «Скажи спасибо, что ты в живых осталась».

На видео сразу же обратили внимание. Оно разлетелось в сети, вызвав возмущение пользователей и интерес полиции. Одна из участниц расправы уже пошла на попятную, уверяя, что «просто стояла рядом».

По информации копов, потерпевшей 19 лет. Девушка сама обратилась в правоохранительные органы, заявив на своих обидчиц. Из семи человек, которые избивали ее, лишь двое –несовершеннолетние.

Местные же жители утверждают, что жертва имеет инвалидность.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до 200 часов, или исправительные работы на срок до года.

В сети не пожалели гневных комментариев, большинство из которых изобилуют нецензурной лексикой.

«Это не дети, а моральные уроды, куда смотрят родители?», «Я не пойму, на что они надеялись. Все лица сняты на камеру, все побои. Это групповое избиение и унижение человека. А отвечать за поступки все равно придется», «Насилие было всегда, сейчас ещё с большим цинизмом снимают на камеру», «Это стайные инстинкты у подростков. Желание выпендриться, подкрепленное кугутством и недалекостью».

Осторожно, видео 18+

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