Поспешная покупка автомобиля обернулась для девушки крупными неприятностями

О том, как стала жертвой автомобильного афериста, пользователь по имени Каролина рассказала в группе «Типичный Харьков», разместив тут же фото злоумышленника.

По словам автора, две недели назад они купили автомобиль, как потом оказалось, ворованный и с поддельным техпаспортом.

«Покупка была по доверенности, так как в тот день МРЭО не работало. Существо ведёт себя очень уверенно, что не вызывает никаких подозрений к его личности! Вопрос: как нотариус мог по явно поддельному паспорту выписать доверенность, остаётся открытым…», – рассказывает потерпевшая.

В результате аферист получил 20 тысяч долларов, машину, которая числилась в угоне, отправили на штрафплощадку и собираются вернуть законному владельцу, у которого «продавец» угнал ее.

Каролина также пишет, что этот мужчина работает с подельником, вместе берут задатки за автомобили.

В комментариях пользователи сразу же обвинили потерпевшую в том, что «сама виновата», поскольку никто машину по доверенности не покупает. Мол, для начала надо было проверить ее.

В свою очередь она ответила всем злопыхателям, что перед покупкой они звонили в салон KIA, где им подтвердили, что такая машина действительно есть, кто ее покупал, какой пробег и прочее. Совпадали цвет, комплектация авто, имя и фамилия владельца. Также, добавила Каролина, транспортное средство пробили по базам.

«Она не была ни в угоне, ни в розыске, ни в кредите!!! Это был двойник, который был очень грамотно сделан, и эксперту понадобилось с 11 утра до 4 дня, что б понять этот факт!!! И да, я могла забрать машину прям в МРЭО!!! и тогда ее настоящие хозяева никогда бы не нашли», – написала она, отметив, что МРЭО не несёт никакой ответственности при первичном осмотре.

«Вы можете даже не знать, что у вас машина-двойник или числится в угоне, а когда будете продавать, и повезёт, если попадётся грамотный эксперт, вам сообщат, что это не ваша машина!», – отметила Каролина.

«Прохождение эксперта и переоформление авто свело бы риски к минимуму. У Вас был бы ТП на вашу фамилию. И можно было бы предъявить уже претензии к мрэо и экспертам. А так... Вы поступили очень легкомысленно. И, к сожалению, про деньги с вероятностью 99% можете забыть. Увы», «Нотариус так же совершил преступление. Обычно преступник и нотариус (черный) одна "банда". Необходимо на нотариуса писать жалобу и заявление в прокуратуру», «По доверенности за 20?????? ещё бы честное слово взяли!!!», – пишут пользователи.

Потерпевшая же просит всех, кто сталкивался с этим аферистом или стал жертвой подобной махинации, откликнуться.

Напомним, банда малолеток устроила беспредел на Харьковщине.

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