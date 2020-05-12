В Харькове банда малолеток совсем слетела с катуек от безнаказанности

О случае, который произошел в Основянском районе города, сообщили в группе «Харьков 1654» в социальной сети Фейсбук, опубликовав фотоотчет.

«На Основе задержали банду малолеток 13-16 лет, которые на улице устраивали «сафари», толпой нападали на людей и избивали ради развлечения», – пишет автор.

По его словам, это – не первый случай, поскольку по этой банде у правоохранителей уже зафиксированы два эпизода.

Среди подростков на фото есть и взрослый мужчина, который, по словам топикстартера, является куратором хулиганов и именно он натравливал парней на потенциальных жертв.

В комментариях под фото его опознали. Пишут, что у мужчины давно проблемы не только с законом, но и с наркотиками.

Сейчас правоохранителям предстоит выяснить, сколько людей успели пострадать от кулаков хулиганов.

Публикация вызвала оживленное обсуждение в сети.

«Совсем народ дичать стал(», «Будущие «активисты» и «патриоты», смена подрастает», «Координаты потерпевших нужны, мы тут двоих на СИЗО определили сегодня, этим тоже поможем туда съездить...», «Толпой шакалы трусливые нападают, у подростков тот же инстинкт», «Суд должен быть суровый, чтоб другие мрази боялись, но у нас не КИТАЙ. Откупят», «Забот у них нет, и сытые твари обнаглели от безнаказанности», «А можно их тоже ради развлечения побить. Всё равно наказания им не будет в виду возраста!», – негодуют в комментариях.

Ранее мы рассказывали о том, что в поселке Слобожанское Змиевского района на Харьковщине подростковая банда нападала на детей и пенсионеров, открыто воровала и грабила, а также пыталась изнасиловать молодую мать и еще одну девушку.

Напомним, на водителей открыли охоту, банда "шумит" по всей Украине.

Как сообщала Politeka, банда подростков взяла в заложники поселок на Харьковщине.

Также Politeka писала, что харьковчан предупредили об автомобильном разводе.