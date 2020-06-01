В Харькове грабители обнаглели настолько, что не стесняются вламываться в квартиры даже средь бела дня

О вопиющем случае, который произошел накануне на улицы Бучмы, сообщает Politeka.net со ссылкой на информацию ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Как рассказали правоохранители, 31 мая около 10 часов утра в квартиру 59-летней женщины постучались трое человек, лица которых были скрыты под медицинскими масками. Хозяйка пустила их внутрь, когда те сказали, что они хотят купить собаку.

Как только злоумышленники зашли в квартиру, они начали бить хозяйку, и затем связали ее телефонным проводом.

Забрав 50 американских долларов, 1000 гривен, а также мобильный телефон, ключи от квартиры и дачи, злоумышленники скрылись.

Крики потерпевшей услышали соседи и вызвали медиков и полицию.

Информация о событии зарегистрирована в Московском отделе полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Сейчас полиция ищет преступников для их задержания.

Ранее мы сообщали о том, что домушники обворовали квартиру на Салтовке, когда хозяева спали в соседних комнатах. Об этом в соцсетях рассказала потерпевшая.

«Хотела бы предупредить, что на Салтовке сейчас обворовывают квартиры. Сегодня ночью обнесли половину моей квартиры. Я и бабушка спали в комнатах двух. Обнесли третью комнату и коридор. Украли кожаные сумки, паспорт, air pods, золотой браслет, карточки и наличку. Сделали все очень тихо, что мы даже не проснулись», – сообщила харьковчанка.

Напомним, воры устроили облаву на авто харьковчан.

Как сообщала Politeka, в Харькове бандиты ворвались в квартиру с ребенком.

Также Politeka писала, что женщина цинично ограбила маленького ребенка.