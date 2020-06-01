В Харькове грабители обнаглели настолько, что не стесняются вламываться в квартиры даже средь бела дня
О вопиющем случае, который произошел накануне на улицы Бучмы, сообщает Politeka.net со ссылкой на информацию ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Как рассказали правоохранители, 31 мая около 10 часов утра в квартиру 59-летней женщины постучались трое человек, лица которых были скрыты под медицинскими масками. Хозяйка пустила их внутрь, когда те сказали, что они хотят купить собаку.
Как только злоумышленники зашли в квартиру, они начали бить хозяйку, и затем связали ее телефонным проводом.
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Забрав 50 американских долларов, 1000 гривен, а также мобильный телефон, ключи от квартиры и дачи, злоумышленники скрылись.
Крики потерпевшей услышали соседи и вызвали медиков и полицию.
Информация о событии зарегистрирована в Московском отделе полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Сейчас полиция ищет преступников для их задержания.
Ранее мы сообщали о том, что домушники обворовали квартиру на Салтовке, когда хозяева спали в соседних комнатах. Об этом в соцсетях рассказала потерпевшая.
«Хотела бы предупредить, что на Салтовке сейчас обворовывают квартиры. Сегодня ночью обнесли половину моей квартиры. Я и бабушка спали в комнатах двух. Обнесли третью комнату и коридор. Украли кожаные сумки, паспорт, air pods, золотой браслет, карточки и наличку. Сделали все очень тихо, что мы даже не проснулись», – сообщила харьковчанка.
Напомним, воры устроили облаву на авто харьковчан.
Как сообщала Politeka, в Харькове бандиты ворвались в квартиру с ребенком.
Также Politeka писала, что женщина цинично ограбила маленького ребенка.