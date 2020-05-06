На Роганском жилмассиве воры устроили облаву на автомобили харьковчан

О вопиющей ситуации рассказал в сети один из пострадавших, передает Politeka.net.

По его словам, ночью на Рогани (район Солнечный) вытащили из его машины аккумулятор.

«У двоих знакомых две недели назад также вытащили аккумуляторы, но они заяву не писали, а я решил вызвать копов, потому что задолбало», – рассказывает мужчина.

Когда полицейские принимали заявление, они рассказали, что каждую ночь воры снимают от трех до десяти аккумуляторов, и они даже знаеют, кто это делает. Иногда удается выкупить украденное.

«Все воры уже известны, их дела со всеми доказательствами переданы в суд, но на этом все заканчивается, дела длятся месяцами. И пока судьи не могут определиться, виноваты они или нет, эти воры продолжают грабить людей», – негодует харьковчанин.

В комментариях люди советуют не церемониться с подобными преступниками, предлагая действовать сразу же.

«Теперь скажите, что самосуд – это плохо, что судить должно государство, что самосуд – это не выход. Если бы воров сдали людям, вывезли в лес и отрубили руки, десятки машин остались бы целы, в мире стало меньше зла, а воры наказаны», «По пальцам молотком хорошо нужно ударить и все. Не смертельно, но аккум больше вытащить не сможет», «Просто поломайте руки», «Почему они еще не в СИЗО?», – отмечают пользователи.

Ранее мы писали о том, что на Новой Баварии лица ромской национальности грабят пенсионеров. Пока одна из женщин заговаривает пожилого хозяина квартиры на кухне, ее сообщница чистит другие комнаты, воруя деньги и ценные вещи.

Напомним, в Харькове бандиты ворвались в квартиру с ребенком.

Как сообщала Politeka, женщина цинично ограбила маленького ребенка.

Также Politeka писала, что пара карманников устроила охоту на харьковчан.