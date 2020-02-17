Сообщениями о кражах харьковчан уже сложно удивить, однако находятся еще те, чей цинизм многим кажется запредельным

Очередное подтверждение тому – случай на улице Зеленодольской, 34/33. Об инциденте, который там произошел, рассказали в группе Харьков 1654 в Фейсбуке, передает Politeka.

Там опубликовали видео, снятое камерой наблюдения, которая зафиксировала момент кражи детского велосипеда женщиной.

«Детвора каталась по улице, забежали домой, велик оставили, когда вышли, а велосипеда уже нет((( две дамочки ему быстро приделали ноги. Дамы, верните детворе велик, имейте совесть», – говорится в подписи к видео.

Зеленодольская 34/33, вчера, детвора каталась по улице, забежали домой, велик оставили, когда вышли, а велосипеда уже нет((( две дамочки ему быстро приделали ноги. Дамы, верните детворе велик, имейте совесть. Gepostet von Харьков 1654 am Sonntag, 16. Februar 2020

Как можно заметить на записи, одна из двух прохожх, которые шли вместе, увидев велосипед, без зазрения совести подошла, взяла его и, как ни в чем не бывало, продолжила путь дальше.

Такое поведение неизвестной не на шутку разозлило пользователей сети, о чем они поспешили высказаться в комментариях.

«Одичалые в действии!!!», «Найти и наказать тварей», «Она просто думала, что он там с лета лежит», «Нужно Сталинские законы! Украл - расстрел! больше воровать не будет! А то смотришь по Европе, даже заборов нету!!!», «В Харькове грабят везде, на парковке машину вскрыли, потом ещё раз почистили, и все под камерами, никто ничего не боится», «Вот твари, что в голове у такого быдла, чтоб у детей воровать», «У нас всему проделывают ноги. Лампочкам, например. Зачем покупать. Можно украсть», «Яркий пример уровня общества и в котором мы живем, к сожалению порядочность - это слово значение которого становится чем-то нереально экзотическим ...», – пишут под публикацией.

Ранее мы рассказывали о том, что в Харькове вор прямо под «носом» у видеокамеры ограбил автомобиль, выдавив заднее стекло и утащив сумку с документами.

Напомним, харьковский водитель поставил под угрозу жизни людей.

Как сообщала Politeka, в Харькове взбунтовались против кумира россиян.

Также Politeka писала, что в харьковском ТРЦ обнаружили взрывчатку.