Сообщениями о кражах харьковчан уже сложно удивить, однако находятся еще те, чей цинизм многим кажется запредельным
Очередное подтверждение тому – случай на улице Зеленодольской, 34/33. Об инциденте, который там произошел, рассказали в группе Харьков 1654 в Фейсбуке, передает Politeka.
Там опубликовали видео, снятое камерой наблюдения, которая зафиксировала момент кражи детского велосипеда женщиной.
«Детвора каталась по улице, забежали домой, велик оставили, когда вышли, а велосипеда уже нет((( две дамочки ему быстро приделали ноги. Дамы, верните детворе велик, имейте совесть», – говорится в подписи к видео.
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Как можно заметить на записи, одна из двух прохожх, которые шли вместе, увидев велосипед, без зазрения совести подошла, взяла его и, как ни в чем не бывало, продолжила путь дальше.
Такое поведение неизвестной не на шутку разозлило пользователей сети, о чем они поспешили высказаться в комментариях.
«Одичалые в действии!!!», «Найти и наказать тварей», «Она просто думала, что он там с лета лежит», «Нужно Сталинские законы! Украл - расстрел! больше воровать не будет! А то смотришь по Европе, даже заборов нету!!!», «В Харькове грабят везде, на парковке машину вскрыли, потом ещё раз почистили, и все под камерами, никто ничего не боится», «Вот твари, что в голове у такого быдла, чтоб у детей воровать», «У нас всему проделывают ноги. Лампочкам, например. Зачем покупать. Можно украсть», «Яркий пример уровня общества и в котором мы живем, к сожалению порядочность - это слово значение которого становится чем-то нереально экзотическим ...», – пишут под публикацией.
Ранее мы рассказывали о том, что в Харькове вор прямо под «носом» у видеокамеры ограбил автомобиль, выдавив заднее стекло и утащив сумку с документами.
Напомним, харьковский водитель поставил под угрозу жизни людей.
Как сообщала Politeka, в Харькове взбунтовались против кумира россиян.
Также Politeka писала, что в харьковском ТРЦ обнаружили взрывчатку.