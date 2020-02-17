В Харькове полицейские задержали горе-водителя, который сел за руль, крепко выпивши

Соответствующее видео опубликовали в группе «ХС Харьков» в социальной сети Фейсбук, передает Politeka.

На записи видно, что на задержании в стельку пьяного гражданина собрались не менее трех патрульных экипажей полиции. Сам мужчина еле стоит на ногах, пошатываясь от количества выпитого. По информации автора публикации, уровень алкоголя в его кровы превышал норму в 10 раз, что составляет не менее двух промилле.

Инцидент имел место прошлой ночью возле Дворца Спорта.

В комментариях пользователи не совсем понимают, что там делают такое количество правоохранителей, и предлагают свои варианты наказания нарушителя.

Ночью возле Дворца Спорта приняли бухого за рулём. Еле на ногах стоял, наличие алко превысило норму более, чем в 10 раз 🚨 Gepostet von ХС • Харьков am Sonntag, 16. Februar 2020

«еще … стоит вы ... ся, а если кого-то сбил, забирать нах** авто и права, тот админштраф его не переделает. Садится пусть на лисапед», «Одного пьяного ловили все оставшиеся приусы города ?», «А копов, будто террориста ловили», – пишут под публикацией.

Ранее мы писали о том, что в ночь на 13 февраля копы устроили погоню за внедорожником и открыли по нему огонь.

По информации потерпевших, в тот вечер они были в поле и тестировали автомобиль.

«Патрульные подумали, что за рулем пьяные, и открыли огонь. Нас было четверо в машине, водитель был трезвый, ранили сидящего сзади, он сейчас в реанимации, мы на территории 25 больницы», – рассказал очевидец.

У правоохранителей – своя версия. Полицейские утверждают, что нарушитель пытался ударить машиной патрульного, в результате чего тот и начал стрелять в удаляющийся автомобиль.

На данный момент патрульный задержан, все обстоятельства инцидента выясняются.

Напомним, копы устроили эпичную погоню за троллейбусом.

Как сообщала Рoliteka, неадекват поднял на ноги полицию в Кривом Роге.

Также Politeka писала, что покупка ротвейлера обернулась трагедией для семьи на Харьковщине.