В Харькове полицейские задержали горе-водителя, который сел за руль, крепко выпивши
Соответствующее видео опубликовали в группе «ХС Харьков» в социальной сети Фейсбук, передает Politeka.
На записи видно, что на задержании в стельку пьяного гражданина собрались не менее трех патрульных экипажей полиции. Сам мужчина еле стоит на ногах, пошатываясь от количества выпитого. По информации автора публикации, уровень алкоголя в его кровы превышал норму в 10 раз, что составляет не менее двух промилле.
Инцидент имел место прошлой ночью возле Дворца Спорта.
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В комментариях пользователи не совсем понимают, что там делают такое количество правоохранителей, и предлагают свои варианты наказания нарушителя.
«еще … стоит вы ... ся, а если кого-то сбил, забирать нах** авто и права, тот админштраф его не переделает. Садится пусть на лисапед», «Одного пьяного ловили все оставшиеся приусы города ?», «А копов, будто террориста ловили», – пишут под публикацией.
Ранее мы писали о том, что в ночь на 13 февраля копы устроили погоню за внедорожником и открыли по нему огонь.
По информации потерпевших, в тот вечер они были в поле и тестировали автомобиль.
«Патрульные подумали, что за рулем пьяные, и открыли огонь. Нас было четверо в машине, водитель был трезвый, ранили сидящего сзади, он сейчас в реанимации, мы на территории 25 больницы», – рассказал очевидец.
У правоохранителей – своя версия. Полицейские утверждают, что нарушитель пытался ударить машиной патрульного, в результате чего тот и начал стрелять в удаляющийся автомобиль.
На данный момент патрульный задержан, все обстоятельства инцидента выясняются.
Напомним, копы устроили эпичную погоню за троллейбусом.
Как сообщала Рoliteka, неадекват поднял на ноги полицию в Кривом Роге.
Также Politeka писала, что покупка ротвейлера обернулась трагедией для семьи на Харьковщине.