У ребенка не было шансов

На Харьковщине четырехлетний ребенок стал жертвой молодого ротвейлера

Сообщение о трагедии поступило в дежурную часть Красноградского отдела полиции накануне в четыре часа пополудни, передает Politeka со ссылкой на ГУ НП в Харьковской области.

По телефону сообщили, что на маленького мальчика в селе Песчанка напал пес и нанес ребенку травмы, от которых тот скончался.

По указанному адресу немедленно выехали руководство ГУНП в Харьковской области, работники отдела ювенальной превенции областного главка, следственно-оперативная группа местной полиции.

У ходе изучения обстоятельств трагедии правоохранители выяснили, что днем хозяйка дома собралась на прогулку с внуком. Женщина буквально на несколько минут оставила малыша без присмотре во дворе, но этого хватило, чтобы ротвейлер вырвался из вольера и напал на него.

Перепуганная бабушка вызвала скорую, однако врачам не удалось спасти мальчика, он умер от полученных травм.

По словам родственников, семья купила трехлетнего ротвейлера несколько недель назад, и до этого случая признаков агрессии он не проявлял.

Следователями Красноградского отдела полиции открыто уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай». В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства трагедии.

Ранее мы сообщали о том, в харьковской маршрутке вспыхнул скандал из-за собаки. Водитель потребовал у владельца животного оплатить проезд не только за себя, но и за питомца, на что мужчина категорически не соглашался. Дело закончилось скандалом, а разгневанный владелец собаки вышел из автобуса, отказавшись платить.

Напомним, в Харькове соседи отомстили мужчине за кота.

Как сообщала Politeka, харьковчане восстали против животных в центре города.

Также Politeka писала, что в Харькове устроили облаву на собак, под угрозой даже домашние.