На Харьковщине четырехлетний ребенок стал жертвой молодого ротвейлера
Сообщение о трагедии поступило в дежурную часть Красноградского отдела полиции накануне в четыре часа пополудни, передает Politeka со ссылкой на ГУ НП в Харьковской области.
По телефону сообщили, что на маленького мальчика в селе Песчанка напал пес и нанес ребенку травмы, от которых тот скончался.
По указанному адресу немедленно выехали руководство ГУНП в Харьковской области, работники отдела ювенальной превенции областного главка, следственно-оперативная группа местной полиции.
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У ходе изучения обстоятельств трагедии правоохранители выяснили, что днем хозяйка дома собралась на прогулку с внуком. Женщина буквально на несколько минут оставила малыша без присмотре во дворе, но этого хватило, чтобы ротвейлер вырвался из вольера и напал на него.
Перепуганная бабушка вызвала скорую, однако врачам не удалось спасти мальчика, он умер от полученных травм.
По словам родственников, семья купила трехлетнего ротвейлера несколько недель назад, и до этого случая признаков агрессии он не проявлял.
Следователями Красноградского отдела полиции открыто уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай». В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства трагедии.
Ранее мы сообщали о том, в харьковской маршрутке вспыхнул скандал из-за собаки. Водитель потребовал у владельца животного оплатить проезд не только за себя, но и за питомца, на что мужчина категорически не соглашался. Дело закончилось скандалом, а разгневанный владелец собаки вышел из автобуса, отказавшись платить.
Напомним, в Харькове соседи отомстили мужчине за кота.
Как сообщала Politeka, харьковчане восстали против животных в центре города.
Также Politeka писала, что в Харькове устроили облаву на собак, под угрозой даже домашние.