В Харькове кот стал причиной серьезной перепалки между соседями, которая закончилась вызовом полиции

Мужчина, который проживает в доме по улице Академика Павлова, 160-Д, выбросил на мороз соседского кота, который каким-то образом оказался в тамбуре. Этот момент зафиксировала камера наблюдения, и вскоре видео опубликовали в группе «ХС Харьков».

Как видно на записи, мужчина выходит из своей квартиры, видит в тамбуре кота и выносит его на улицу.

Позже выяснилось, что животное принадлежит соседям. Они немедленно вызвали полицию, а в ходе конфликта с мужчиной плеснули в него зеленкой.

В результате патрульным пришлось принимать два заявления от обеих потерпевших сторон.

Как объяснил правоохранителям мужчина, он подумал, что кот беспризорный, поэтому выбросил его за порог, а его жена отгоняла животное подальше от подъезда.

Соседские войны по-харьковски 🥴 Мужчина выкинул на улицу в мороз соседского кота, случайно выбежавшего из квартиры в тамбур, чем вызвал гнев жильцов дома. Хозяева котейки вызвали копов, а чтобы было не скучно их ждать, облили мужчину зеленкой 🧪 📍 ул. Академика Павлова, 160-Д Gepostet von ХС • Харьков am Dienstag, 11. Februar 2020

В комментариях одни пользователи обвинили хозяев животного в том, что они не достаточно хорошо следят за ним, другие же накинулись на мужчину, который выбросил кота на мороз.

«Хозяева если содержат кота, то и несут за него полную ответственность! Общий тамбур! У меня есть друг, у которого аллергия на котов (с отеком Квинке!!!). Никого не оправдываю, но хозяин любого животного должен ОТВЕЧАТЬ за своё животное....», «Если общий тамбур, позвони в дверь, скажи: заберите кота!», «При чём животное!», «Правильно сделали, его тоже надо было викинуть на улицу раздетого», «Насилие над животными. Статья», «Это не даёт ему право выбрасывать кота. У нас тоже случается, что выскочит, и забываем, конечно, не надолго. Сосед козел», «Нельзя было постучать, позвонить в дверь, сказать "заберите кота"? Может, хозяева не заметили, как он выскочил. Может, кот к улице не привыкший... Пипец, в общем», – пишут под публикацией.

Ранее мы рассказывали о том, что в маршрутке хозяин собаки сцепился с водителем в словесной перепалке из-за того, что с него потребовали оплатить проезд животного.

Напомним, под Харьковом обнаружили львов и тигров в плачевном состоянии.

Как сообщала Politeka, харьковчане восстали против животных в центре города.

Также Politeka писала, что в Харькове устроили облаву на собак, под угрозой даже домашние.