В Харькове неизвестные начали травить собак, и счет жертв пошел уже на десятки

О ситуации, которая сложилась на Военведе, в Восточном и соседних с ними микрорайонах, написали в группе «Типичное ХТЗ».

По словам автора, в районе начали травить собак, причем животное, которое принадлежит топикстартеру, также пострадало.

«Была вызвана полиция, написано заявление, но толку, наверняка, будет ноль. Людьми была замечена газель, вся в металле, и лишь с одним окошком, хотим найти мразей. Огромная просьба, может, кто где видел номера или есть фото, или видео, напишите в директ, только так сможем найти их», – говорится в сообщении.

Он добавил, что звонил в КП «Центр обращения с животными» и пообщался с человеком, который отвечает за отлов животных. Но тот убедил, что никакого отлова не было. А если собак и забирают с улиц, то используют для этого только сачки и петли, но не яды.

«Отрав у них нет, ничего нет, моя хата с краю, я ниче не знаю. Ответа на вопрос, был ли отлов по данному адресу, я так и не получил», – подытожил автор.

О том, что на животных устроили облаву, знают и правоохранители. Так, в Индустриальный отдел полиции обратилась 63-летняя харьковчанка, которая заявила, что ее собаку отравили. Соответствующее обращение зарегистрировано в журнале Единого учета.

В комментариях пользователи рассказывают об аналогичных происшествиях в лругих районах города. Есть и те, кто советует больше дрессировать собак и не позволять им поднимать все подряд с земли. Третьи же призывают кару на голову живодеров.

«Твари...Ничего гуманнее не нашли», «Выгуливайте в намордниках! Воспитанная собака на улице есть не будет, моя не ест, я один раз уже обожглась на отраве и теряла друга. Теперь на улице подобрать для нас табу», «Это, наверное, чтоб собачками за газ не платили. А вообще гадко это. Нельзя травить братьев наших меньших», «Еще на восточном кто-то ездит по утрам часиков в 6 и отлавливает собак, видели люди, как отловили собаку, поехали в кп, ее там нет, и говорят, что у них вообще отлова не было», «у нас на стройке - на Пролете- администрация рынка вызвала отлов - забрали 6 собак 3 взрослые и 3 щенка. Якобы Кернес приказал.....», – пишут под публикацией.

Напомним, стая беспризорных собак устроила беспредел под Харьковом.

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