Под Харьковом на территории одной из баз отдых в частном зверинце животных содержали в жутких условиях
Волонтеры, увидев этот зоопарк, расстроились: дикие животные были истощены и апатичны, в вольерах на полу совершенно не было сена или опилок, а в кормушках еды. Такую картину увидели представители Ассоциации зоозащитных организаций Украины вместе с активистами Национального корпуса Харьков, о чем и написали в соцсети.
«На территории базы отдыха недалеко от Харькова мы обнаружили в вольерах с цементным полом пять медведей (два из которых гималайские), двух львов, одинокого тигра, такую же пантеру, двоих пеликанов (в вольере с пустым бассейном и наполовину пустым ведром протухшей воды), баранов в отряде (без сена), куропаток и фазанов», – говорится в сообщении.
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При этом ни в одном из вольеров не было следов хоть какой-то еды.
Стоит отметить, что руководство базы отдыха пошло на контакт с волонтерами и пообещало отдать животных добровольно туда, где им обеспечат лучшие условия содержания. Владелец зверинца посетовал на тяжелые времена и согласился, что без помощи неравнодушных людей животных прокормить не удастся.
Поэтому сейчас зоозащитники ищут для всех обитателей зоопарка новый дом и просят отозваться всех, кто может помочь с едой. Нужны мясо, рыба, овощи, в частности морковь и свекла, яблоки, сено, зерно.
Также есть проблема с транспортом для подвозки еды. Обращаться по телефонам: (099) 6605220, (068) 0922006
Ранее мы рассказывали о том, что в Харькове начали массово травить собак. Так, в Фейсбуке хозяин пострадавшего животного сообщил о том, что его пес подобрал на улице отраву, а всего в районе только за день погибли более 10 четвероногих.
Напомним, харьковчане показали апокалипсис в больничных дворах.
Как сообщала Politeka, харьковчане восстали против животных в центре города.
Также Politeka писала, что харьковским автовладельцам еще больше усложнят жизнь: «объезжайте».