Пока в центре Харькова ремонтируют и перестилают асфальт, есть места в городе, куда дорожная техника не заглядывала уже много лет

Очередное фотодоказательство опубликовали очевидцы в группе «Харьковский форум» в Фейсбуке.

На снимке – внутренний двор шестой поликлиники и подстанции скорой помощи. Огромные ямы, в которых можно потерять колесо, грязь, лужи – это то, что видят сотрудники заведения и те, кто приезжает сюда.

«Это не зона боевых действий, не последствия обстрела или проезда бронетехники», – на всякий случай уточняет автор, комментируя опубликованный снимок.

Не лучше картина и на улице Шота Руставели перед роддомом №7, где вместо асфальта во дворе ямы и выбоины, а к зданию рядом ведут убитые в хлам ступеньки.

По словам комментаторов, такую картину можно наблюдать на многих улицах Харькова, куда не заглядывают толпами туристы и гости города. Кроме того, многие даже не верят в то, что в ближайшее время что-то изменится. Правда, были и те, кто уверен, что в Харькове – не самая худшая ситуация.

«Это сейчас не важно... Тут других у них проблем хватает .. язык, дорога через барабан, улицу переименовать.. и прочая хрень», «У нас похожий от двора проспект Науки64,64-а!!!», «у нас двор по Людвига Свободы 26 еще хуже, писали Кернесу, даже ответ пришел, двор признан в неудовлетворительном состоянии, но в плане на ремонт на ближайшие годы вас нет!!!», «Моментально все дороги сделать не могут . Из опыта посещения в прошлом году Киева, Днепра, Запорожья, Кировограда, Херсона и Николаева могу сказать, что в Харькове дороги на порядок выше перечисленных мною городов», «Такие же дороги и во дворах по ул Шекспира и в переулке Шекспира, там же рядом и Отакара Яроша... а если пройтись по всему микрорайону, можно и ноги поломать», – пишут пользователи.

Ранее мы писали о том, что на сайте горсовета появилась петиция с требованием заасфальтировать улицу Сумскую. Автор уверен, что брусчатка устарела, а когда будет асфальт, станет меньше шума и не будут «убиваться подвески». В свою очередь жители города не спешат поддержать инициативу.

Напомним, харьковчанин пожаловался на шум во дворе и поплатился за это.

Как сообщала Politeka, харьковчане показали плачевное состояние городского метро.

Также Politeka писала, что харьковчане восстали против животных в центре города.