Харьковчанин пожаловался на шум установки для зарядки электромобилей и нарвался на жесткую критику в сети

В группе «Типичный Харьков» появилось видео от возмущенного жителя города, который пожаловался на то, что во дворе на трансформаторной будке появилась зарядка для электромобилей.

Он недоволен тем шумом, который создает установка, и не представляет, как «будет летом открывать окна».

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Харьковчане стали массово жаловаться на звук от зарядных устройств для электромобилей, которые размещают в жилых районах города! #Харьков #kharkov #ХБ #insta_kharkiv #Харків #kharkiv #ХарьковскиеБудни

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Второй момент, который смутил харьковчанина, это то, что недалеко от установки находится детская площадка.

В свою очередь далеко не все разделяют возмущение мужчины, а также интересуются, почему его не смущают алкаши и наркоманы, которые на этой же площадке пьют и колются на глазах у малышей, или машины, которые ездят по двору.

«На днях был в 10 шагах от зарядки и никаких звуков не слышал. Может, они путают звук в целом от трансформаторной будки?», «Вас смущает звук зарядки? А не смущает звук заводящихся машин зимой, звук прогрева авто зимой в 5:30 утра. Идиоты!», «Ох люди. Деб**зм крепчает. Значит, если дырявые жигули гудят, ему не мешает. А шум зарядки мешает», «Они все незаконные. У них нет земотвода и других документов, так что можно хоть топором, хоть кирпичём, раз не работают правовые структуры», «П***ц, заблокировать, порубать, спалить. Это те, которые в жизни не х**а не сделали, и душит жаба. Чем эти заправки мешают. Какой там б***ь звук??», «Когда летом на этой детской площадке молодежь бухает , ржет и матерится на весь двор полночи, никто не выступает, никому это и не мешает...», – пишут под публикацией.

Ранее мы писали о том, что харьковчане создали петицию с просьбой запретить коммунальщикам вывозить мусор со дворов рано утром, потому что грохот баков мешает спать.

Напомним, у Кернеса пенсионеров заставят платить за активный образ жизни.

Как сообщала Politeka, харьковчане попали в ловушку коммунальщиков.

Также Politeka писала, что харьковским автовладельцам еще больше усложнят жизнь: «объезжайте».