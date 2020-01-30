Пока городские власти тратят десятки миллионов на новые фонтаны и лавочки, в Харькове есть места, куда, похоже, чиновники мэрии давно не заглядывали
В частности, это – подземный переход на станции метро «23 Августа». Состояние перехода очевидцы показали в группе «Брутальный Харьков», опубликовав несколько фотографий, передает Politeka.
«Медленно, но уверенно ст.м. «23 Августа» превращается в труху...», – подписал автор серию.
На снимках – действительно очень печальная картина: на колоннах – ржавчина на мраморе из-за постоянного протекания воды, розовая плитка на стенах местами отбита, и вместо нее – огромные серые проплешины. Не в лучшем состоянии и уцелевшая облицовка: на ней повреждено глянцевое покрытие, она грязная и обрисованная. Вишенка на торте – облезлая краска на поручнях ступеней.
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Ранее мы рассказывали о том, что на продление третьей линии метро Харьков получит 160 миллионов евро от Европейского инвестиционного банка.
По условиям кредитного договора, город будет погашать кредит частями раз в полгода на протяжении 25 лет. Первый транш погашения займа запланирован на 20 апреля 2022 года, последний – на 20 октября 2042 года.
В Харькове планируют построить станции метро «Державинская» и «Одесская», а также электродепо «Алексеевское» мощностью 100 вагонов со связующей ветвью к третьей линии метро.
Мы также писали, что харьковчане потребовали от городских властей навести порядок в подземном переходе станции метро «Студенческая». Соответствующая петиция появилась на сайте мэрии. По словам автора, бомжи «оккупировали» пол и лестницы в подземке. Они не только ночуют тут, но и справляют естественные надобности.
Напомним, харьковчанин объявил войну МАФам в метро: «Для этого существуют специальные места».
Как сообщала Politeka, украинцев возмутила беременная с сигаретой в метро.
Также Politeka писала, что харьковским автовладельцам еще больше усложнят жизнь: «объезжайте».