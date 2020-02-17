Чем была "нафарширована" взрывчатка, пока неизвестно

Анонимные минеры, которые с апреля прошлого года кошмарили Харьков сообщениями о минировании, похоже, перешли от шуток к делу

В урне возле торгово-развлекательного центра «Французский бульвар» на улице Академика Павлова, 44Б ночью было обнаружено самодельное взрывное устройство, передает Politeka со ссылкой напресс-службу ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Сообщении о взрывчатке поступило правоохранителям в час ночи 17 февраля. По указанному адресу немедленно выехали специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области и следственно-оперативная группа Московского отдела полиции.

Прибыв на место, копы действительно обнаружили самодельное взрывное устройство, которое обезвредили на месте.

Информацию о данном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

Сейчас полиция занята поиском человека, который заложил взрывчатку.

Ранее мы рассказывали о том, что в доме на Московском проспекте, 254 была обнаружена взрывчатка. Как потом оказалось, это было покушение на легендарного разведчика, проживавшего в этой многоэтажке. Сотрудники Службы безопасности Украины установили, что с этой целью россияне завербовали харьковчанина, который ранее служил в Нацгвардии. Оттуда его уволили из-за компроментирующих обстоятельств.

Во время краткосрочной поездки в Россию мужчина получил задание от кураторов, все дальнейшие действия согласовывались по мессенджеру. За убийство украинского разведчика ему было обещано материальное вознаграждение.

Таким образом спецслужбы РФ планировали отомстить командиру за успешные операции против боевиков на Донбассе, в частности за нейтрализацию группы офицеров ВС РФ, один из которых носил звание «Герой России».

Диверсант должен был заложить взрывчатку в многоэтажке, где живет командир, поставив под угрозу жизни многих людей.

К счастью, преступление удалось предотвратить. Взрывчатку нейтрализовали во дворе многоэтажки. Никто из людей не пострадал.

Напомним, мощный взрыв прогремел в Харькове.

Как сообщала Politeka, СБУ ликвидировала подразделение спецслужб РФ.

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