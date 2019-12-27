Харьков продолжают «кошмарить» анонимные минеры
Правоохранители Харькова получили сообщение о минировании 193 зданий в городе. Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Неизвестный прислал на почту письмо с перечнем адресов, по которым якобы заложена взрывчатка. В нем значились железнодорожные вокзалы, больницы, учебные заведения и прочие учреждения города.
По всем адресам были отправлены правоохранители, следственно-оперативные группы территориальных отделов полиции, сотрудники кинологического центра и взрывотехнического управления, патрульная полиция и спасатели.
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Во время осмотра зданий и прилегающих территорий правоохранители эвакуировали 2200 человек. Ни по одному из адресов взрывных веществ обнаружено не было.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от двух до шести лет.
Ранее мы писали о том, что 20 декабря кто-то пошутил о минировании автовокзала на проспекте Гагарина. По указанному адресу немедленно выехали следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.
Правоохранители проверили 11 тысяч квадратных метров помещений и прилегающей территории, а также эвакуировали 140 человек.
В результате никаких подозрительных устройств обнаружено не было, и сейчас полицейские принялись за поиски «шутника». Информация зарегистрирована в Едином учета Основянского отдела полиции.
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