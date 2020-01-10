Харьковские правоохранители обезвредили взрывное устройство, с помощью которого завербованный россиянами диверсант пытался убить украинского разведчика

Взрывчатку, которая представляла собой радиоуправляемое самодельное устройство мощностью около 500 граммов в тротиловом эквиваленте, подорвали прямо возле дома, где задержали преступника, передает Politeka со ссылкой на ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Поскольку устройство признали опасным для транспортировки, обезвредить его было решено прямо на месте. Для этого его поместили в специальную емкость посреди двора, после чего специалисты привели механизм в действие.

Отметим, что перед этим правоохранители эвакуировали людей, а также попросили всех водителей забрать автомобили со двора подальше.

В результате взрыва никто не пострадал. Видео подрыва опубликовали на сайте областной полиции.

Напомним, на Московском проспекте, 254 мужчина пытался установить самодельное взрывное устройство, чтобы ликвидировать бывшего командира разведывательного подразделения батальона ВСУ.

Сотрудники Службы безопасности Украины установили, что россияне завербовали харьковчанина, который ранее служил в Нацгвардии. Оттуда его уволили из-за компроментирующих обстоятельств.

Во время краткосрочной поездки в Россию мужчина получил задание от кураторов, все дальнейшие действия согласовывались по мессенджеру. За убийство украинского разведчика ему было обещано материальное вознаграждение.

Таким образом спецслужбы РФ планировали отомстить командиру за успешные операции против боевиков на Донбассе, в частности за нейтрализацию группы офицеров ВС РФ, один из которых носил звание «Герой России».

Напомним, харьковский следователь слил россиянам секретную информацию.

Как сообщала Politeka, СБУ ликвидировала подразделение спецслужб РФ.

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