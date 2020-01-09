Стали известны шокирующие подробности спецоперации, которую 9 января провели харьковские силовики на Московском проспекте, 254

Контрразведка СБУ предупредила покушение на убийство одного из бывших командиров разведывательного подразделения батальона ВСУ, организованное спецслужбами РФ.

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сотрудники Службы безопасности Украины установили, что россияне завербовали харьковчанина, который ранее служил в Нацгвардии. Оттуда его уволили из-за компроментирующих обстоятельств.

Во время краткосрочной поездки в Россию мужчина получил задание от кураторов, все дальнейшие действия согласовывались по мессенджеру. За убийство украинского разведчика ему было обещано материальное вознаграждение.

Таким образом спецслужбы РФ планировали отомстить командиру за успешные операции против боевиков на Донбассе, в частности за нейтрализацию группы офицеров ВС РФ, один из которых носил звание «Герой России».

Диверсант должен был заложить взрывчатку в многоэтажке, где живет командир, поставив под угрозу жизни многих людей.

Контрразведчики и следователи СБУ, задействовав спецназ, задержали злоумышленника со взрывчаткой в доме. После обследования взрывного устройства оказалось, что его мощность составляла полкило тротила, а активировался он с помощью автомобильной сигнализации.

Из-за повышенной опасности взрывного устройства во время транспортировки его уничтожили во дворе дома без угрозы для жизни людей.

Диверсант задержан, по факту начато расследование. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, харьковский следователь слил россиянам секретную информацию.

Как сообщала Politeka, СБУ ликвидировала подразделение спецслужб РФ.

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