К дому стянули полицию, врачей и спасателей

На Московском проспекте в Харькове в одной из многоэтажек мужчина пытался заложить взрывное устройство большой мощности

Злоумышленника задержали при попытке заложить взрывчатку в доме №254, передает NewsRoom со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, в многоэтажке СБУ проводит спецоперацию. Тут же четыре патруля полицейских, пожарный автомобиль и дежурит карета скорой помощи.

Силовики оградили двор, прохожих просят обходить место, а в подъезде нашли боевую гранату. Также проводится эвакуация жителей этого и близлежащих домов.

Соответствующее видео появилось и в соцсетях.

На пр. Московском, 254 проходит спецоперация СБУ. На месте 4 патруля копов, пожарка и скорая. Огражден весь двор, прохожих просят обойти 🚨 Сообщается, что в подъезде нашли боевую гранату. Gepostet von ХС • Харьков am Donnerstag, 9. Januar 2020

Ранее мы рассказывали о том, что в конце декабря прошлого года правоохранители Харькова получили сообщение о минировании 193 зданий в городе.

Неизвестный прислал на почту письмо с перечнем адресов, по которым якобы заложена взрывчатка. В нем значились железнодорожные вокзалы, больницы, учебные заведения и прочие учреждения города.

Во время осмотра зданий и прилегающих территорий правоохранители эвакуировали 2200 человек. Ни по одному из адресов взрывных веществ обнаружено не было.

Мы также писали о том, что 20 декабря кто-то пошутил о минировании автовокзала на проспекте Гагарина. По указанному адресу немедленно выехали следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.

Правоохранители проверили 11 тысяч квадратных метров помещений и прилегающей территории, а также эвакуировали 140 человек.

В результате никаких подозрительных устройств обнаружено не было, и сейчас полицейские принялись за поиски «шутника». Информация зарегистрирована в Едином учета Основянского отдела полиции.

Напомним, неадекватный киевлянин спустил на пенсионера бойцовских псов.

Как сообщала Politeka, мужчина едва не взорвал родной город Зеленского.

Также Politeka писала, что больницу заминировали в Одессе, под угрозой сотни жизней.