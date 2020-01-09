На Московском проспекте в Харькове в одной из многоэтажек мужчина пытался заложить взрывное устройство большой мощности
Злоумышленника задержали при попытке заложить взрывчатку в доме №254, передает NewsRoom со ссылкой на собственные источники.
По информации издания, в многоэтажке СБУ проводит спецоперацию. Тут же четыре патруля полицейских, пожарный автомобиль и дежурит карета скорой помощи.
Силовики оградили двор, прохожих просят обходить место, а в подъезде нашли боевую гранату. Также проводится эвакуация жителей этого и близлежащих домов.
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Соответствующее видео появилось и в соцсетях.
Ранее мы рассказывали о том, что в конце декабря прошлого года правоохранители Харькова получили сообщение о минировании 193 зданий в городе.
Неизвестный прислал на почту письмо с перечнем адресов, по которым якобы заложена взрывчатка. В нем значились железнодорожные вокзалы, больницы, учебные заведения и прочие учреждения города.
Во время осмотра зданий и прилегающих территорий правоохранители эвакуировали 2200 человек. Ни по одному из адресов взрывных веществ обнаружено не было.
Мы также писали о том, что 20 декабря кто-то пошутил о минировании автовокзала на проспекте Гагарина. По указанному адресу немедленно выехали следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.
Правоохранители проверили 11 тысяч квадратных метров помещений и прилегающей территории, а также эвакуировали 140 человек.
В результате никаких подозрительных устройств обнаружено не было, и сейчас полицейские принялись за поиски «шутника». Информация зарегистрирована в Едином учета Основянского отдела полиции.
Напомним, неадекватный киевлянин спустил на пенсионера бойцовских псов.
Как сообщала Politeka, мужчина едва не взорвал родной город Зеленского.
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