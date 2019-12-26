Харьковского следователя подозревают в торговле информацией с ограниченным доступом

Правоохранители выявили подозрительные факты в рамках контроля за совершением преступления, передает Politeka со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры центрального региона Украины.

Подозреваемый сбывал информацию в отношении лиц, которая хранится и обрабатывается в автоматизированной подсистеме «Риск» ИТС АПК «Гарт-1», базе данных «Аркан», «Армор» и других, созданных и защищенных в соответствии с действующим законодательством.

Выяснилось, что 24 января, 22 февраля и 14 мая 2019 года следователь получил деньги за свои услуги. Сумма такого заработка составила 16350 гривен.

Во время расследования правоохранители установили, что полицейский не раз получал из России деньги за, вероятнее всего, продажу информации с ограниченным доступом.

В день задержания, 24 декабря, украинские стражи порядка зафиксировали очередной факт продажи старшим лейтенантом служебных данных. За это он получил 1300 гривен.

Изучение всех обстоятельств дела прокурорами и следователями продолжается. Правоохранители проводят обыски и другие неотложные следственные действия, а также устанавливаю других должностных лиц, которые могут быть причастными к этому преступлению.

Ранее мы писали о том, что диверсанта, который по заданию ФСБ собирался подорвать железнодорожный путепровод на Харьковщине, отправили за решетку.

Теракт был предупрежден в декабре 2018 года на объекте транспортной инфраструктуры региона. Оперативники спецслужбы установили, что преступление готовилось агентом так называемого «МГБ ЛНР», которое находится под полным контролем спецслужб РФ.

Контрразведчики успели заменить взрывчатку на имитационное средство и предотвратить теракт.

Суд приговорил диверсанта к 10 годам и месяцу тюремного заключения.

Напомним, люди Путина схватили украинцев на границе с Россией.

Как сообщала Politeka, СБУ ликвидировала подразделение спецслужб РФ.

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