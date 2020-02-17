Это уже не первый от ворот поворот российским артистам в Украине

Еще один спектакль с участием российских актеров в Харькове оказался под угрозой срыва

В этот раз речь идет о Михаиле Полицеймако, который в 2015 и 2017 году незаконно пересек украинскую границу и выступал в оккупированном Крыму, передает Politeka со ссылкой на сообщение общественной организации «Свитанок», опубликованное в Фейсбуке.

Актер должен был сыграть роль в спектакле «Верхний этаж», запланированном на 3 марта во Дворце студентов Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого.

Однако спектакль может не состояться. Активисты «Свитанка» 17 февраля направили официальные письма в СБУ и Государственную пограничную службу Украины с требованием не впускать актера на территорию Украины.

Более детально этот момент лидер общественной организации Вадим Поздняков прокомментировал изданию KHARKIV Today.

По его словам, попытки российских актеров выступить на территории Украины, зная о вероятном запрете, являются попыткой «открыть окно Овертона», хотя пока что такая затея не увенчалась успехом.

Он добавил, что вместе с единомышленниками он продолжает работу с пограничниками и Службой безопасности Украины по недопуску в нашу страну артистов, которые гастролировали в Крыму после его аннексии.

«Роль активистов в этом достаточно велика. Но не обо всех актерах, которых заблокировали СБУ и ГПСУ, активисты всегда знают. Там, где нарушения есть, бывали ситуации, когда въезд актерам был заблокирован и без особого внимания общественности, потому что имелась информация о незаконном посещении Крыма», – пояснил он.

Кроме Харькова, спектакль с Полицеймако должен состояться в Киеве и Одесе. На утро 17 февраля в нашем городе в продаже оставалось всего 255 билетов.

Ранее мы писали о том, что не успели Харькове дать от ворот поворот любителям гастролей в Крыму Марату Башарову и Виктору Логинову, как на подходе новая волна. За последние месяцы местные националисты добились отмены нескольких мероприятий с участием российских артистов, но в ближайшее время в городе планируют выступить еще несколько деятелей российской культуры, которые отметились незаконным пересечением границы Украины и гастролями в аннексированном Крыму. Это Елена Корикова и Григорий Антипенко.

Напомним, любителю Путина сорвали гастроли в Украине.

Как сообщала Politeka, известная поклонница Путина приехала в Украину и поплатилась.

Также Politeka писала, что россиянин сунулся в Украину и поплатился за наглость.