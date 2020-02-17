Еще один спектакль с участием российских актеров в Харькове оказался под угрозой срыва
В этот раз речь идет о Михаиле Полицеймако, который в 2015 и 2017 году незаконно пересек украинскую границу и выступал в оккупированном Крыму, передает Politeka со ссылкой на сообщение общественной организации «Свитанок», опубликованное в Фейсбуке.
Актер должен был сыграть роль в спектакле «Верхний этаж», запланированном на 3 марта во Дворце студентов Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого.
Однако спектакль может не состояться. Активисты «Свитанка» 17 февраля направили официальные письма в СБУ и Государственную пограничную службу Украины с требованием не впускать актера на территорию Украины.
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Более детально этот момент лидер общественной организации Вадим Поздняков прокомментировал изданию KHARKIV Today.
По его словам, попытки российских актеров выступить на территории Украины, зная о вероятном запрете, являются попыткой «открыть окно Овертона», хотя пока что такая затея не увенчалась успехом.
Он добавил, что вместе с единомышленниками он продолжает работу с пограничниками и Службой безопасности Украины по недопуску в нашу страну артистов, которые гастролировали в Крыму после его аннексии.
«Роль активистов в этом достаточно велика. Но не обо всех актерах, которых заблокировали СБУ и ГПСУ, активисты всегда знают. Там, где нарушения есть, бывали ситуации, когда въезд актерам был заблокирован и без особого внимания общественности, потому что имелась информация о незаконном посещении Крыма», – пояснил он.
Кроме Харькова, спектакль с Полицеймако должен состояться в Киеве и Одесе. На утро 17 февраля в нашем городе в продаже оставалось всего 255 билетов.
Ранее мы писали о том, что не успели Харькове дать от ворот поворот любителям гастролей в Крыму Марату Башарову и Виктору Логинову, как на подходе новая волна. За последние месяцы местные националисты добились отмены нескольких мероприятий с участием российских артистов, но в ближайшее время в городе планируют выступить еще несколько деятелей российской культуры, которые отметились незаконным пересечением границы Украины и гастролями в аннексированном Крыму. Это Елена Корикова и Григорий Антипенко.
Напомним, любителю Путина сорвали гастроли в Украине.
Как сообщала Politeka, известная поклонница Путина приехала в Украину и поплатилась.
Также Politeka писала, что россиянин сунулся в Украину и поплатился за наглость.