Российского актера Марата Башарова не пустили на гастроли в Украину из-за того, что он незаконно посещал аннексированный Крым

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил харьковский общественный активист Вадим Поздняков, передает Politeka.

«В аэропорту города Запорожье был запрещен въезд на территорию Украины российскому актеру Марату Башарову, который принимал участие в мероприятии «Евразийской мост-2019» в оккупированной Ялте, который организовывал оккупационный гауляйтер Крыма Сергей Аксенов», – говорится в публикации.

В Госпогранслужбе подтвердили информацию о том, что группа российских актеров, прилетевших из Варшавы, не прошли пограничный контроль:

«Во время оформления относительно одного из иностранцев сработала база данных касательно изучения дополнительных обстоятельств пересечения им государственной границы. Как выяснили сотрудники ГПСУ, гражданин России незаконно посещал оккупированную его страной территорию Крыма. Пограничники отказали ему в пересечении границы, а также уведомили о запрете въезда на территорию нашей страны и поставили отметку в паспортном документе».

Лариса Удовиченко и Андрей Батутин не смогли пояснить целесообразность своего пребывания в России, сообщили пограничники.

Отметим, что в сообщении правоохранителей речь идет о Сергее Колесникове, который был в составе труппы. Башаров лететь в Украину отказался.

Из-за инцидента в Харькове отменили спектакль "Идея фикс" с участием Башарова, Удовиченко и Колесникова, который должен был состояться 20 января в Харьковском театре оперы и балета. Аналогичные выступления планировались в Одессе, Полтаве и Киеве.

«Мне запретили въезд в Украину. Очень жаль, беспощадная политика», - прокомментировал Башаров.

Напомним, известная любительница Путина приехала в Украину и поплатилась.

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