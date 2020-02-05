В Золочевском районе Харьковщины украинские пограничники задержали гражданина Российской Федерации

Мужчина незаконно собирался попасть на территорию соседнего государства, передает Politeka со ссылкой на информацию Восточного регионального Управления Государственной пограничной службы Украины.

Неизвестного заметил участковый инспектор пограничной службы, который вел наблюдение за участком границы. Он заметил, что со стороны РФ в сторону Украины направляется мужчина. Ему наперерез выслали пограничный наряд, который и задержал человека.

Нарушителем оказался россиянин 1976 года рождения, который незаконно пересек границу в районе населенного пункта Красная Заря.

На него составили административный протокол. После того, как суд рассмотрит дело, мужчину принудительно отправят домой на территорию России. Из-за совершенного правонарушения въезд в Украину ему запретят на ближайшие пять лет.

Ранее мы писали о том, что в декабре прошлого года пограничники Харьковского отряда задержали двух россиян, которые решили незаконно поохотиться на территории Украины.

Незваных гостей обнаружили в районе населенного пункта Уды, что в Золочевском районе Харьковской области. Во время патрулирования участка наряд заметил двух неизвестных неподалеку от границы.

Пограничники сразу задержали подозрительных товарищей. Выяснилось, что это граждане России, одному из которых 37 лет, второму 34. Они решили тайно пересечь границу и поохотиться на территории соседнего государства.

Напомним, Россия стянула на границу с Украиной рекордное количество военной техники

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