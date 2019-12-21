Гражданин Российской Федерации попытался попасть в Украину по поддельному паспорту

Выявили нарушителя пограничники Харьковского отряда, передает Politeka со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Это произошло во время погранично-таможенного оформления поезда «Кривой Рог - Москва». Правоохранители во время проверки обратили внимание на мужчину, который дал пограничникам для проверки украинский паспорт.

Во время проверки документа эксперты выяснили, что он поддельный.

Дальнейшее расследование установило, что 31-летний россиянин, выдававший себя за гражданина Украины, якобы купил поддельный паспорт нашей страны через один из сайтов объявлений в сети, заплатив за него 500 американских долларов.

Как пояснил нарушитель, «липовый» паспорт ему понадобился, чтобы беспрепятственно пересекать российско-украинскую границу.

За то, что незаконно пытался въехать в Украину, иностранец понес административную ответственность. Ему также запретили въезд на три года, а в полицию направили уведомление о том, что обнаружены признаки преступления, предусмотренного ст. 358 УК «Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов».

Ранее мы рассказывали, что харьковские пограничники задержали двух россиян, которые пришли на территорию Украины, чтобы незаконно поохотиться.

Незваных гостей обнаружили в районе населенного пункта Уды, что в Золочевском районе Харьковской области. Во время патрулирования участка наряд заметил двух неизвестных неподалеку от границы. Пограничники сразу задержали подозрительных товарищей. Выяснилось, что это граждане России, одному из которых 37 лет, второму 34.

Оружие и боеприпасы правоохранители изъяли.

Напомним, Россия стянула на границу с Украиной рекордное количество военной техники

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