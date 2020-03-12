Харьковские силовики накрыли группу преступников, которые специализировались на кражах вещей из автомобилей
А курировал работу банды российский «вор в законе», сообщает Politeka со ссылкой на информацию пресс-секретаря УСБУ области Владислава Абдулы.
По данным правоохранителей, в состав группы входят преимущественно ранее судимые выходцы из одной из стран Северного Кавказа. Кроме того злоумышленники имели «рабочие» связи с организованными группами из других регионов Украины, а также за рубежом.
Работала банда на территории Харьковской, Киевской и Днепропетровской областей. Используя специальные электронные устройства, так называемые «кодграберы», злоумышленники отключали сигнализацию и похищали имущество из автомобилей, запаркованных рядом с торгово-развлекательными и офисными центрами города.
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Как пишет Абдула, на счету преступников – несколько десятков краж.
В результате обысков по местам проживания фигурантов дела сотрудники СБУ вместе с бойцами спецподразделения «Альфа» нашли и изъяли специальные устройства, предназначенные для считывания кодов автомобильных сигнализаций, похищенное имущество, деньги, а также огнестрельное оружие.
Сейчас два активных участника группировки задержаны. Решается вопрос о сообщение им о подозрениях. Следственные действия для установления и задержания других фигурантов дела продолжаются.
Ранее мы рассказывали, что работу вора, которые обчищал автомобили харьковчан, зафиксировала одна из камер видеонаблюдения в переулке Костюринском возле торгового центра «Палладиум».
На кадрах видно, как мужчина спортивного телосложения подходит к каждой из припаркованных машин, внимательно, смотрит внутрь, а потом из одной из них вытаскивает сумку, выдавив заднее стекло автомобиля локтем.
Мы также писали о том, что в Харькове автоворы массово «разувают» машины, а также крадут аккумуляторы и содержимое салонов.
Напомним, в Украине устроили массовую охоту на водителей с «особым» авто.
Как сообщала Politeka, угонщик превратил авто харьковчанина в груду сгоревшего металла.
Также Politeka писала, что катастрофа произошла с львовским транспортом.