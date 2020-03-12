Харьковские силовики накрыли группу преступников, которые специализировались на кражах вещей из автомобилей

А курировал работу банды российский «вор в законе», сообщает Politeka со ссылкой на информацию пресс-секретаря УСБУ области Владислава Абдулы.

По данным правоохранителей, в состав группы входят преимущественно ранее судимые выходцы из одной из стран Северного Кавказа. Кроме того злоумышленники имели «рабочие» связи с организованными группами из других регионов Украины, а также за рубежом.

Работала банда на территории Харьковской, Киевской и Днепропетровской областей. Используя специальные электронные устройства, так называемые «кодграберы», злоумышленники отключали сигнализацию и похищали имущество из автомобилей, запаркованных рядом с торгово-развлекательными и офисными центрами города.

Как пишет Абдула, на счету преступников – несколько десятков краж.

В результате обысков по местам проживания фигурантов дела сотрудники СБУ вместе с бойцами спецподразделения «Альфа» нашли и изъяли специальные устройства, предназначенные для считывания кодов автомобильных сигнализаций, похищенное имущество, деньги, а также огнестрельное оружие.

Сейчас два активных участника группировки задержаны. Решается вопрос о сообщение им о подозрениях. Следственные действия для установления и задержания других фигурантов дела продолжаются.

Ранее мы рассказывали, что работу вора, которые обчищал автомобили харьковчан, зафиксировала одна из камер видеонаблюдения в переулке Костюринском возле торгового центра «Палладиум».

2 февраля приблизительно в 22.00 на переулке Костюринском возле ТЦ Палладиум разбили стекло в машине и вытащили сумку с документами, паспорт, два загран паспорта и личные документы на имя Велиев Фариз. Если кто его узнал, сообщите по телефону 066 104 74 52. Анонимность гарантируем. Gepostet von Харьков 1654 am Donnerstag, 6. Februar 2020

На кадрах видно, как мужчина спортивного телосложения подходит к каждой из припаркованных машин, внимательно, смотрит внутрь, а потом из одной из них вытаскивает сумку, выдавив заднее стекло автомобиля локтем.

Мы также писали о том, что в Харькове автоворы массово «разувают» машины, а также крадут аккумуляторы и содержимое салонов.

Напомним, в Украине устроили массовую охоту на водителей с «особым» авто.

Как сообщала Politeka, угонщик превратил авто харьковчанина в груду сгоревшего металла.

Также Politeka писала, что катастрофа произошла с львовским транспортом.