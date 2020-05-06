Во время карантина воры демонстрируют запредельный цинизм, врываясь в квартиры, в которых есть люди

Об очередном таком случае сообщили в группе «ХС Харьков», передает Politeka.net.

По словам автора, к знакомому около половины второго дня постучались преступники. В этот момент дома был только 12-летний ребенок.

«Сказали «Твой папа попал в аварию, открой дверь». Он открыл. Квартиру перевернули верх дном. Что пропало, пока неизвестно. Мальчик жив, но испуган», – говорится в сообщении.

В комментариях одна из читательниц рассказала похожую историю, которая закончилась для нее травмами. Когда она вернулась домой с работы днем, то застала преступника на горячем. Увидев хозяйку, тот бросился на нее с ножом, а затем связал и убежал. Как затем оказалось, ему было 29 лет, мужчина наркозависимый и игроман, а также имел за плечами убийства и грабежи.

Ранее мы рассказывали о том, что в Харькове на Новой Баварии двух женщин ромской национальности, которые обворовывали квартиру пенсионерки, задержали практически на месте преступления.

Мошенницы проникают в квартиры под разным предлогом, и пока одна из них на кухне заговаривает пожилого хозяина жилища, вторая быстренько прочесывает комнаты в поисках денег и украшений.

Задержав цыганок, люди сразу же вызвали копов.

Напомним, пара карманников устроила охоту на харьковчан.

Как сообщала Politeka, женщина цинично ограбила маленького ребенка.

Также Politeka писала, что в харьковской маршрутке разгорелся скандал из-за собаки.