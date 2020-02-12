Житель Харькова, который хотел проехать со своей собакой по маршруту №304, получил от водителя от ворот поворот

Все дело в том, что человек за рулем маршрутки требовал от пассажира с животным либо оплатить также проезд собаки по цене обычного билета, либо же покинуть салон.

Видео перепалки опубликовали в группе «Типичное ХТЗ», и уже вскоре оно разлетелось по городским пабликам, вызвав среди пользователей волну негодования, что вылилось в сотни комментариев.

Осторожно, в видео присутствует ненормативная лексика.

«Оказывается , за своего ЧЕТВЕРОНОГОГО Друга нужно платить за проезд, а если не хочешь платить за проїзд, то ним можно оплатить коммуналку. 304 маршрут», – подписали видео в группе.

Как видно на записи, водитель непреклонен и готов везти пассажира только при оплате проезда и за собаку. При этом он не реагирует на заявления владельца животного, что это не законно, и предлагает тому обратиться в полицию или другие органы, куда тот пожелает.

В конце концов разгневанный пассажир забирает деньги и выходит, сказав водителю пару ласковых.

В комментариях мнения пользователей разделились. Одни приводят в качестве доказательства правоты пассажира Правила пользования трамваем и троллейбусом в Украине. Там пункт 5,7 гласит, что пассажир имеет право бесплатно провозить собаку в наморднике с коротким поводком. Другие грешат на водителя, а третьи уверены, что оба были неправы.

«Да в этом конкретном случае они оба были не правы! Какие б***дь животные, тем более без намордника в общественном транспорте? Ну ладно, можно закрыть глаза на маленькую собачку, которую можно в сумку спрятать, а с крупным псом без намордника? А если она вцепился зубами в пассажира? А тому и убежать от нее некуда, особенно когда транспорт переполнен?», «Водитель, в отличие от владельца собаки, отвечал спокойно и корректно. Не понятно, почему не показали собаку, мы ведь не видели, какого она размера», «Ездил со своим стаффордом много раз, в наморднике и платил, никогда проблем не было, главное чтобы маршрутка не битком», «Иногда едешь в маршрутке и от пассажиров то носками, то потом, то перегаром, то г**ном из рта воняет. Нет такого пункта что надо платить за собаку. И нет такого пункта, где запрещено провозить собак», – пишут под публикацией.

Ранее мы рассказывали, что в Харькове в Индустриальном районе неизвестные травят собак. Об этом рассказал хозяин пса, животное которого также схватило отраву на улице. Мужчина предупреждает всех, у кого есть питомцы, быть внимательнее, выгуливая их.

Напомним, украинцы восстали против Брагара из-за собаки.

Как сообщала Politeka, стая беспризорных собак устроила беспредел под Харьковом.

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