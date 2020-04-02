Карантин не стал помехой для любителей легкой наживы

В харьковских многоэтажках активизировались воры, которые обрезают кабеля и проверяют квартиры на предмет доступности, передает Politeka. При этом они совершенно не боятся того, что их лица могут попасть на камеры видеонаблюдения, материалы с которых затем с интересом будет изучать полиция.

Так, благодаря камерам, удалось запечатлеть «спайдермена» на Горизонте. Запись появилась в группе "Типичное ХТЗ". Он сначала пытается дотянуться до проводов, которые идут в квартиры, став на перила, однако потом где-то раздобыл стул и, взгромоздившись на него, начал дергать кабели.

Второе видео сделано в одном из домов в Индустриальном районе города. Как видно, мужчина околачивается возле двери, долго что-то рассматрива, затем уходит.

«Знакомьтесь с любителями легкой наживы и будьте внимательнее. Ходят по подъездам, дергают ручки дверей, обрезают провода и воруют все, что можно украсть», – говорится в подписи к публикации.

Отметим, что несмотря на то, что подавляющее большинство харьковчан сейчас круглосуточно дома из-за карантина, воров это совершенно не пугает. Они умудряются вычислять, где все же нет никого, и обносят квартиры. Например, на прошлой неделе в районе Горизонта опять же воры ограбили квартиру на ул. Б. Кольцевой, 134 . Фото последствий визита непрошенных гостей опубликовали в соцсетях.

На кадрах – разбросанные по всей квартире вещи, перерытые полки и шкафы.

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