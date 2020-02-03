Камера видеонаблюдения, установленная в одном из харьковских подъездов, зафиксировала мужчину, действия которого вызвали оживленное обсуждения в сети

На кадрах, сделанных по улице Косарева, 40, видно, как неизветсный долго стоит на лестничной площадке, затем, забравшись на перила лестницы, что-то делает с проводами. Что именно, на видео не видно.

Запись опубликовали в группе «Типичное ХТЗ».

«Что забирает??? Не понятно, на этаже камера наблюдения, и это его не остановило. Будьте внимательны, следующий визит может привести его и в ваш подъезд», – подписал публикацию автор.

В комментариях одни пользователи предположили, что мужчина искал закладку наркотиков, другие считают, что он воровал что-то, а третьи не исключают, что это сотрудник фирмы-интернет-провайдера. Вместе с тем некоторые граждане интересуются, почему никто из тех, кто мог видеть его действия, проигнорировали неизвестного мужчину и не задали ему вопросы о цели его пребывания на этаже.

«Может это ремонтник? И что это он такое достал оттуда?», «Выйдите и дайте ему пенделей чтоб запомнил», «У меня над дверью, кабель перерезал от Воли за долг, похожий тип. Соседка бабушка наблюдала, долго стоял, смотрел, потом взял кусачки и перерезал кабель, здесь очень похоже», «Та какой-то пустой короб СП***л. На металлолом. Подозреваю, что ни на что не повлияло)», «Нарик) закладку ищет», «В подъезде этот х$# оборвал провода домофона..», «Срезал старый уселок для общей антенны, меньше работы инженерным сетям, не удивлюсь если это сам мастер инженерных сетей», – пишут люди.

Отметим, что в последнее время харьковчане все чаще публикуют фото и видео людей, которые ходят по подъездам и проверяют квартиры на предмет доступности, а также воруют вещи, оставленные жильцами за дверью или в тамбуре.

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