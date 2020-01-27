В Харькове неизвестные обокрали девушку с инвалидностью, лишив ее дорогой коляски

Об этом сама пострадавшая Ирина Сорока сообщила в Фейсбуке, передает Politeka.

По словам девушки, 7 января на Одесской в промежуток с 7:00 до 10:15 воры утащили ее коляску с электроприводом MEYRA Ichair MC Basic 1.609.

«Подскажите, кому она могла понадобиться? Что с ней могут дальше делать? Куда обращаться? И что дальше делать?... Не могу даже представить, зачем такое делать. Кем нужно быть, чтобы совершить такой поступок. Я в шоке... Сложно даже что-то писать. Только трясет все внутри и слезы на глаза накатываются...», – отмечает Ира.

По словам девушки, она сразу же вызвала полицию, а также просит у всех неравнодушных помощи в поисках украденной вещи.

В комментариях потерпевшая добавила, что коляска весит 90 килограммов, и ее оставляли в подъезде, вешая на нее замок, чтобы не тащить по ступенькам на съемную квартиру. Она сама была не в восторге от такого варианта, но другого у нее не было, да и длительное время все было хорошо.

Если кто-то что-то видел или знает, он может написать на страницу Иры в соцсети.

В комментариях пользователи принялись утешать жертву подлых воров и давать советы.

«Ирочка,зирочка!!не переживай!!Жива,здорова - самое главное!! Дай бог и коляска найдется. Интернет такая штука - все видит, все знает! Будет все хорошо!!!», «Смотрите объявление в интернете о продаже инвал.коляски. Сволочи продают воруют и продают инвал.коляски . Где-то от 5 000 гр до 10.000 грн. У меня так было: отдала инвал.коляску бесплатно, типа с АТО, а потом на ОЛХ стоит продаётся. Именно моя с теми царапинами », «Люди сейчас неправильные. У меня один раз с рюкзака в трамвае мобилу вытащили и в электричке рюкзак полностью сняли», «Вот мрази, ничего святого, держись, думаю, все будет хорошо», «Со двора 2 коляски украли. Вызывал полицию нашли одну коляску так она уже лет 8 у них на складе где-то валяется. Я про неё уже и забыл», «Боже, какая подлость, у меня тоже дочь инвалид, и я знаю, как это важно, ведь это ноги инвалида, какой грех, уже нету ничего святого», – пишут под публикацией.

Ранее мы писали о том, что у молодой мамы в детской поликлинике украли дорогую коляску, пока она была у врача с ребенком. Позже женщина увидела ее в ломбарде и столкнулась с проблемами, попытавшись вернуть свое имущество.

Напомним, харьковские закладчики допекли жителей до живого, появилось предупреждение.

Как сообщала Politeka, воры оставили харьковчанку с инвалидностью без денег на операцию.

Также Politeka писала, что домушники обнесли десятки квартир в Харькове.