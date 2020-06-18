Рост количества заболеваний китайским гриппом на Харьковщине заставил власти пойти на жесткие меры

С 20 июня вход на территорию Харьковского метрополитена без защитной маски будет запрещен.

Об этом сообщает Politeka.net cо ссылкой на пресс-службу ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Согласно постановления Кабинета министров Украины, за невыполнение требований полиция имеет право составить протокол по статье 44-3 КУоАП («нарушение правил карантина людей»). Санкция предусматривает штраф для граждан — от 17 до 34 тысяч гривен, для должностных лиц — от 34 до 170 тысяч гривен

Как известно, накануне, 17 июня, в регионе был зарегистрирован новый вирусный антирекорд. За сутки в области подтвердили 57 новых случаев заболевания.

Ранее мы писали о том, что, несмотря на эпидемию, харьковчане продолжают игнорировать масочный режим и понятие социальной дистанции. Лучшим подтверждением человеческой беспечности стали прошлые выходные, когда на пляжах Журавлевского гидропарка из-за посетителей яблоку негде было упасть. При этом ни о каких средствах индивидуальной защиты речи не было совершенно.

Мы также рассказывали о том, что жители города пожаловались властям на дорогу, которая ведет к онкоцентру в Померках. Она не ремонтировалась уже не одно десятилетие.

Напомним, полиция устроила облаву на пассажиров метро в Харькове.

Как сообщала Politeka, харьковских чиновников наделили новыми полномочиями на период карантина.

Также Politeka писала, что на улицах Харькова появятся сотни видеоловушек.