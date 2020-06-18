Рост количества заболеваний китайским гриппом на Харьковщине заставил власти пойти на жесткие меры
С 20 июня вход на территорию Харьковского метрополитена без защитной маски будет запрещен.
Об этом сообщает Politeka.net cо ссылкой на пресс-службу ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Согласно постановления Кабинета министров Украины, за невыполнение требований полиция имеет право составить протокол по статье 44-3 КУоАП («нарушение правил карантина людей»). Санкция предусматривает штраф для граждан — от 17 до 34 тысяч гривен, для должностных лиц — от 34 до 170 тысяч гривен
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Как известно, накануне, 17 июня, в регионе был зарегистрирован новый вирусный антирекорд. За сутки в области подтвердили 57 новых случаев заболевания.
Ранее мы писали о том, что, несмотря на эпидемию, харьковчане продолжают игнорировать масочный режим и понятие социальной дистанции. Лучшим подтверждением человеческой беспечности стали прошлые выходные, когда на пляжах Журавлевского гидропарка из-за посетителей яблоку негде было упасть. При этом ни о каких средствах индивидуальной защиты речи не было совершенно.
Мы также рассказывали о том, что жители города пожаловались властям на дорогу, которая ведет к онкоцентру в Померках. Она не ремонтировалась уже не одно десятилетие.
Напомним, полиция устроила облаву на пассажиров метро в Харькове.
Как сообщала Politeka, харьковских чиновников наделили новыми полномочиями на период карантина.
Также Politeka писала, что на улицах Харькова появятся сотни видеоловушек.