За порядком на дорогах Харькова будут следить 300 видеокамер

Их монтируют на светофорные столбы, сообщается в телеграмм-канале «Харьковские Будни». В полиции рассчитывают, что камеры позволят отслеживать плотность потока машин, фиксировать номера автомобилей, водители которых нарушают правила дорожного движения, а также дорожно-транспортные происшествия.

На данный момент камеры уже установлены на проспектах Науки, Гагарина, Московском, на Клочковской, а также на Мерефянском шоссе и других местах. В течение двух лет их количество планируется увеличить еще на 300.

Более того, с 12 июня на улицах города появились новые камеры TruCAM. Они установлены на проспекте Гагарина, на Белгородском шоссе, на Полтавском Шляхе и на Московском проспекте.

На данный момент на территории Украины работают 115 приборов TruCAM на 209 участках. О месте их установки предупреждают соответствующие дорожные знаки.

Ранее мы писали о том, что в Харькове водитель иномарки устроил дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали четыре человека и было повреждено несколько автомобилей.

В водителе, который, по словам очевидцев, находился в состоянии алкогольного опьянения, узнали бывшего советника мэра Харькова Юрия Санина, которого Кернес со скандалом уволил с занимаемой должности. Также он возглавлял департамент земельных ресурсов в Харьковском горсовете.

По информации правоохранителей, 61-летний водитель автомобиля Mercedes C63 AMG проигнорировал остановку и допустил столкновение с автомобилями Chevrolet Nubira и Mercedes E220, которые стояли впереди на красный сигнал светофора.

Напомним, в Харькове решили потратиться на пиар Кернеса во время карантина.

Как сообщала Politeka, харьковских чиновников наделили новыми полномочиями на период карантина.

Также Politeka писала, что харьковский предприниматель задал неудобный вопрос властям из-за закрытых рынков.