Харьковский горсовет выделил 190 тысяч на пиар в соцсетях

Пока в других городах поддерживают медиков в период эпидемии и обеспечивают диабетиков инсулином, в Харькове нашли боее "рациональное" применение бюджетным средствам.

Департамент цифровой трансформации Харьковского городского совета заключил договор с ООО «Старик энд море» на услуги по «стандартизации и классификации контента и данных (создание и редактирования информационного наполнения для социальных сетей»».

В условиях прописано не только создание контента, но также мониторинг комментариев и коммуникация с пользователями.

Скрин договора опубликовал на своей странице в Фейсбуке депутат горсовета Игорь Черняк, высказав свое мнение по поводу таких расходов мэрии на фоне эпидемии коронавируса в городе, где уже у сотни человек подтвержден этот диагноз.

«Короче, у Геннадия Кернеса заплатили 190 тысяч наших денег за роботу ботофермы! Официально. По договору. Всё чики-пики! А зачем палить свои, если можно тратить бюджетные? Снимаю шляпу. Так людям в лицо еще никто не с*ал! Аааа... божья роса прямо на глаза! И всего за 190 кусков!», – пишет юрист.

Он уточнил, что этим занимается Департамент цифровой трансформации.

«Цифровые трансформации, которые мы заслужили! И пусть там все молчат на фуй! (c)», – эмоционально закончил свой пост депутат.

«Надо называть имена этой свиты наперсточника! Тех продажных, циничных, алчных подлецов, которые служат ему! Харьковчане должны их знать! Их наглость, не подвергающаяся позору, процветает!», «Весенняя ферма, месяц четыре человека сделали и все?! Упущение со стороны работодателя)», «Неужели никто не видит, что это полная профанация?», – пишут в комментариях.

Правда, были и те, кто посчитал реальную оплату таких услуг в месяц.

«Это цена за договор на 11 месяцев. Почти 18 тыс в месяц на создание контента + сопровождение страницы в соцсетях. Это чуть выше рыночной стоимости», – отмечают пользователи.

Напомним, харьковский предприниматель задал неудобный вопрос властям из-за закрытых рынков.

Как сообщала Politeka, харьковских чиновников наделили новыми полномочиями на период карантина.

Также Politeka писала, что на Харьковщине чиновники решили на карантине обзавестись клумбой за 190 тысяч.