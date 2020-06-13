Вечер последнего рабочего дня недели обернулся для пассажиров харьковского метро общением с полицией

На выходе из метро людей, которые выходили, встречали правоохранители, и тех, кто был без защитной маски на лице, приглашали в комнату полиции. Соответствующая информация появилась в социальных сетях.

«Теперь всем, кто без маски - штраф. Шутки закончились. Если в течении двух недель ситуация по заражённым в Харькове не устаканится, то опять закроют метро и заведения», – говорится в сообщении в группе «Харьков 1654».

В метро копы устроили рейд на пассажиров без масок. Стояли за турникетами, ловили всех, кто проходит без маски и заводили в свою комнату. Теперь всем, кто без маски - штраф. Шутки закончились. Если в течении двух недель ситуация по заражённым в Харькове не устаканится, то опять закроют метро и заведения. Gepostet von Харьков 1654 am Freitag, 12. Juni 2020

В комментариях харьковчане не скрывают своего возмущения ситуацией:

«А выдавать бесплатные маски нуждающимся? Не по масти?!», «А потом они заходят в вагон, и маски на подбородках висят», «значит, и в вагоне нужно штрафовать. Тут или все соблюдают, или 0 эффекта», «Думаете, вопрос в масках?))) Это психологический прессинг, понятно, что это выгодно не людям, взяли столько кредитов, денег, там другие цели, ваше ношение масок ничего там не решает», «Нужно маски выдавать бесплатно в метро... Газеты на выборах есть, бабло выделяют, кредитов набрались, а на маски нет», «Я за ношение масок. Но в маршрутке, где одна маленькая форточка, люк только один в самом начале салона и полно людей, температура все 50°! Я гипертоник, в таком пекле в маске я не доживу до конечной, куда мне надо доехать».

Усиление контроля соблюдением масочного режима спровоцировано тем, что 12 июня Харьковщина повторила антирекорд 9 мая по количеству зараженных вирусом, когда было зафиксировано 52 новых случая. В целом же по Украине прирост больных за сутки составил почти 700 человек, и в Кабмине не исключают ужесточение карантинных мер.

Напомним, на улицах Харькова появятся сотни видеоловушек.

Также Politeka писала, что на полицейских напали под Харьковом.

Как сообщала Politeka, харьковских чиновников наделили новыми полномочиями на период карантина.