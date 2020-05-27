На станции харьковской подземки подростки снова разрисовали стены, которые перед этим тщательно отмыли женщины-коммунальщицы

Видео с «творчеством» несовершеннолетних опубликовали в соцсетях, передает Politeka.net. Как видно на записи, парень поганит чистые стены непонятными надписями, а товарищ снимает все это на камеру. При этом заметно, что парни совершенно не опасаются, что их может поймать полиция.

В комментариях харьковчане предложили свои варианты наказания подобных граждан, начиная от штрафа и исправительных работ и заканчивая такими радикальными мерами как детские колонии и даже расстрел.

😡Пока коммунальные службы приводят метро в порядок и отмывают краску, малолетки продолжают разрисовывать стены метро. И ваши подъезды. ⠀ Нет ну ладно граффити еще как-то понять можно (но не в метро, конечно), но В ЧЕМ ПРИКОЛ этих надписей? Им самим не жалко деньги на баллончики тратить? ⠀ Кто-нибудь вообще понимает, зачем они это делают? Gepostet von Харьков LIVE am Dienstag, 26. Mai 2020

«Сначала дать тряпку и все привести в порядок, а потом руки поотбивать», «у них есть родители, вот вместе с родителями и пусть приводят в порядок, а потом еще и штраф заплатят!», «Сажать, невзирая на возраст. А родителей штрафовать за порчу имущества», «На родителей штраф наложить, а детям исправительные работы по благоустройству города в месяц», «Заставить самих все помыть и ещё другой работой загрузить, мальчикам, видно, нечем заняться, жалко, что колхозов нет пусть бы там свою энергию тратили», «Если бы полиция была, а то детсад – ясельная группа», «Пора возрождать детские колонии, а не грозить им пальчиком! Только наказание! Безнаказанность порождает Зло и Беспредел!», «На рельсы сажать, чтобы больше не хотелось вандальничать», – пишут под публикацией.

Ранее мы рассказывали о том, что с 1 июня возобновляется железнодорожное сообщение, и в кассах Харькова уже начали продавать билеты.

Напомним, харьковчанин в тяжелом состоянии попал в больницу, палату показали в сети.

Как сообщала Politeka, «Укрзализныця» поиздевалась над украинцами новым способом.

Также Politekа писала, что малолетние вандалы устроили масштабный погром на погосте под Харьковом.