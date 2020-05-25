Дети повредили больше десяти могил на кладбище в поселке Слобожанское Змиевского района Харьковской области

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на информацию ГУ Нацполиции в Харьковской области.

О том, что на кладбище разбиты памятники на 13 могилах, в полицию сообщила местная жительница вечером 22 мая. 65-летняя женщина пришла на могилу сына и услышала шум. Она увидела, что дети расшатывают крест на одному з поховань.

Когда малолетние вандалы увидели пенсионерку, они убежали. Женщина пошла за ними, и у подъезда одного из домов поселка поговорила с ними, после чего позвонила в полицию.

Правоохранители выяснили, что в погроме участвовали два брата возрастом шесть и 11 лет, а также 10-летняя девочка. Зачинщицей же оказалась их девятилетняя подруга, которая предложила им таким образом развлечься.

Все четверо детей опрошенные, сейчас полицейские принимают заявления от пострадавших.

Следователями Змиевского отдела полиции сведения по факту происшествия внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до семи лет тюремного заключения.

Отметим, что в сети этот поступок детей вызвал шквал обсуждения.

«Они же берут пример с нас, мы позволяем рушить памятники, уничтожать святое, коверкать историю, а они, как губка, всё впитывают. Наверное, надо нам взрослым задуматься», «А чем дальше будут заниматься ваши дети, если они в таком возрасте такое творят. Куда смотрят их родители!?», «Родителей надо наказывать за то, что не объясняют, что кладбище - не парк культуры и отдыха», «Всё больше убеждаюсь, что для несовершеннолетних надо устраивать в качестве наказания привселюдную порку. А если родители будут заступиться, то тогда и их рядом», «Идиоты, вас ждёт наказание свыше. Потом не удивляйтесь, почему так в жизни будет все печально... Сейчас не задумываетесь, придет время расплаты», «Это уже не дети, это варвары, которые посягнули на святое. Отпороть так, чтоб сидеть неделю не смогли», – пишут в комментариях и советуют требовать компенсацию от родителей.⠀

Ранее мы рассказывали, что на Харьковщине 31-летняя женщина и 36-летний ранее судимый мужчина раскурочили 14 могил, украв металлические элементы и сдав их на металлолом.

Напомним, вандалы облюбовали пустующее метро в Харькове.

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