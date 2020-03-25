В Харькове вандалы порисовали пустующее метро

В Харькове неизвестные порисовали подземный переход в метро, повредили обшивку стен и магазинов. Кроме того, в подземке просто засели бездомные. Фото появились в местном паблике в инстаграм, сообщает Politeka.net.

«Метро по 8 них*ево преобразилось за время карантина», – подписали кадры авторы публикации.

Так, на фотоподборке видно, как подземные переходы в метро Харькова «преобразились»: порисованные граффити стены, отогнутая сталь на окне киоска, зарисованные рекламные плакаты и прочее.

Кроме того, на фото попали бездомные, которые удобно расположились под стенкой на дистанции друг от друга.

В сети пользователи прокомментировали увиденное, назвав своих соседей по городу дикарями и другими похожими словами, а также возмутившись на то, как будет выглядеть родной город после окончания карантина.

«Дикари...», «Ну теперь настоящий Нью-Йорк», «Вот уроды», «А что вы хотели, вполне предсказуемо», «знаете стишок: кроха сын к отцу пришел... вот этому хорошо и плохо учить надо с пеленок в семье, тогда и в обществе он будет человеком, а не свиньей.», «Так Бекетова и до этого был в таком состоянии.... Интересно, что люди без определенного места жительства лежат, соблюдая дистанцию», – отметили в сети.

Напомним, что в Харькове полицейские задержали мужчину с оружием, который угрожал безопасности других. Инцидент произошел на остановке на улице Героев Труда.

По информации очевидцев, гражданин сначала грозился выстрелить себе в голову из пистолета, а потом наставил его на автомобиль, проезжавший мимо. Свидетели происходящего вызвали полицию, и уже вскоре прибыли четыре патрульных машины.

Правоохранители окружили мужчину, обезоружили и надели наручники. Потом выяснилось, что пистолет был настоящий, но без боевых патронов.

Напомним, неадекват в Киеве устроил шоу в супермаркете.

Как сообщала Politeka, опасное развлечение харьковских подростков попало на видео.

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