В Харькове мужчину избили на улице, в результате чего он оказался в реанимации

Об этом сообщила пользователь Маруся Владимировна в харьковских пабликах, передает Politeka.net.

«21-го мая, в 4ю неотложку был доставлен скорой помощью с черепно- мозговой травмой, Буцький Иван Степанович, 66 лет. На него напали, когда он возвращался с работы (где-то сторожем работает). Сейчас он в тяжелом состоянии. Из его неразборчивой речи мы поняли, что он живёт в Харькове, где-то на Краснодарской или Ккрасношкольной. Есть дочь, но где, не смог объяснить понятно», – говорится в публикации.

Всех, кто владеет какой-то информацией, просят звонить по номеру 0662611865 Виктору (координатор).

Как видно на снимке, у мужчины перебинтована голова, а руки привязаны к кровати. В комментариях уточнили, что это сделано для того, чтобы после операции человек резко не схватился и еще больше не покалечился.

Не меньше возмутили харьковчан условия, в которых находится этот мужчина. На кровати, где он лежит, нет и намека на постельное белье, а он – на голой клеенке.

«Хотя бы не позорились!!! Лежит человек на голом матрасе!!», «Мало того, ещё и на клеенке, ужас, конечно 🤐», «Если нет денег, можно и так положить твари», «Шикарные комментарии! А ничего, что эти «зверьки», «уроды» и «твари» прооперировали человека и спасли жизнь? Можете принести дедушке «простынку» и подежурить у него сутки. Покажите, как надо», «Неужели нет простыней и пододеяльника в 4 неотложке? ЖАХ, 21 век! Уважаемые «хозяева» города... Отмените траты денег харьковчан на фонтаны и цветы! Харьковчане настаивают: приведите больницы города в надлежащее состояние!», «И ещё с привязанными руками», «Это в 4 всех так ложатся у кого нет родственников. Я такое наблюдала! Ждут денег и родственников», «Бедный человек...!🙄Как же паскудно мы живём. Лежит с такой травмой в таких условиях», – пишут под публикацией.

Напомним, харьковчан разозлили поборы в школе во время карантина.

Как сообщала Politeka, крик души харьковского главврача всколыхнул Украину.

Также Politeka писала, что Кернесу показали состояние главной больницы Харькова.