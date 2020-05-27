События, которые разворачиваются в Харьковской областной инфекционной больнице, получили огромный резонанс

Дошло до того, что журналисты центральных каналов нагрянули прямо под окно палаты, где проходит лечение от китайского вируса главный врач больницы Павел Нартов, передает Politeka.net со ссылкой на местные СМИ.

Как известно, глава ХОГА обвинил его в том, что медучреждение не закупило вовремя необходимые препараты, из-за чего вирус получил распространение. На такие заявления доктор с 30-летним опытом работы дал исчерпывающие комментарии средствам массовой информации.

По его словам, сумма в полтора миллиона, о которой упоминали в ХОГА, делится на год и выдается ежемесячно определенными частями, которые идут на закупку лекарств и спецсредств. На свое усмотрение распоряжаться деньгами больница не может.

Соцсети облетел снимок, на котором Нартов из окна палаты рассказывает о ситуации в больнице.

Среди прочего он отметил, что врачи нуждаются в передышке.

"Нам нужно по крайней мере несколько дней отдыха, нашей больницы. Потому что при таких условиях мы не сможем дальше работать. Почему другие больницы закрываются ... Конечно, мы профильный стационар, но мы хотя бы несколько дней должны отдохнуть. Не выписывать больных - больные будут у нас. Определиться: что, как - это мое мнение", – цитирует доктора UA: Харьков.

В свою очередь рядовые харьковчане высказались в комментариях.

«Все за порошенковскими картинами гоняются, на врачей зе-ко наплевать», «А где те кричащие, что короновирус выдумка?», «Можно было больному доктору снять видосик, а не стоять перед журналистами. Видосики сейчас в моде. Скорейшего выздоровления!», «Главное, что "город" чист аки стекло, вовремя отстранился, "корова не моя" :) во всем Кучер виноват, а мы вам по три масочки купили, что вам еще надо», – пишут под публикацией.

Ранее Нартов рассказывал, что в больнице катастрофически не хватает рабочих рук, персонал вынужден работать на износ.

Наживо з обласної інфекційної лікарні. Ситуацію у медзакладі і позицію обласної адміністрації щодо забезпеченості лікарні препаратами коментує директор Павло Нартов. Зараз він госпіталізований з коронавірусом Gepostet von Суспільне Харків am Mittwoch, 27. Mai 2020

Напомним, украинцев предупредили об ухудшении ситуации с эпидемией после 25 мая.

Как сообщала Politeka, вирус из Китая с новой силой обрушился на харьковских медиков.

Также Politeka писала, что харьковчанам показали, как выглядит бесплатное лечение от вируса из Китая.