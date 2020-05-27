Не успели коммунальщики отмыть стены харьковских станций метро от творчества вандалов, как надписи снова появились на стенах подземки

В паблике «Харьков LIVE» опубликовали видео, на которых подросток обрисовывает стены подземной станции. При этом второй участник всего процесса снимает «творчество» товарища на камеру, после чего запись попала в сеть, вызвав шквал негодования.

«Пока коммунальные службы приводят метро в порядок и отмывают краску, малолетки продолжают разрисовывать стены метро. И ваши подъезды. Нет ну ладно граффити еще как-то понять можно (но не в метро, конечно), но В ЧЕМ ПРИКОЛ этих надписей? Им самим не жалко деньги на баллончики тратить? Кто-нибудь вообще понимает, зачем они это делают?», – говорится в подписи к видео.

«Нужно красивое рисовать, как на домах, а не надписи», «И охрана, и полиция сидят за дверью и боятся выйти», «А вот бы этих художников отловили бы и заборы красить на спец работы или в малярку в цех», «Потому-то так и живём в де**ме!!! За наш Харьков обидно!!!», «Деградирующих поколение неуков», «Такие надписи стали делать также на новеньких стенах спуска возле ХНАТОБа», «Потому что вместо мозгов у них опилки!», – отмечают под публикацией.

Ранее мы рассказывали о том, как коммунальщики отмывали стены метро от краски. По словам сотрудниц предприятия, на то, чтобы очистить только одну станцию, у них уходит целый день.

Напомним, харьковский метрополитен отчитался о рекордных убытках из-за карантина.

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