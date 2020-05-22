С 25 мая в крупных городах Украины правительство пообещало запустить метро
В связи с этим в Харькове коммунальщики взялись за ликвидацию последствий «работы» вандалов, которые обрисовали все подземные станции метрополитена по городу.
Соответствующее видео опубликовали в группе «Брутальный Харьков» в социальной сети Фейсбук.
Как видно на записи, две женщины пытаются оттереть со стен краску. По их словам, на то, чтобы отмыть только одну станцию, уходит весь день.
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В комментариях пользователи не скрывают своего негодования, предлагая найти и наказать вандалов, а также рассказывают о том, что подземку испоганили не только «художники», но и лица без определенного места жительства, которые засыпали ее мусором, а также щедро «оросили» продуктами жизнедеятельности.
«Люди, которые это сделали, петухи редчайшие. Для таких случаев надо ставить камеры, ловить, и пусть потом целый месяц бесплатно убирают и чистят за такими же мудаками, как они, в общественных местах!», «Найти этих вандалов и заставить все это драять. Пару дней поработают и поймут, какой это адский труд все это вымывать, может, в след раз подумают, разрисовывать или нет», «Это называется культура населения. И её, к сожалению, полное отсутствие», «Вчера на Пушкинской видела весь переход разрисованный и мусора полно», «А сколько бомжей оставят за собой нечисти в переходах...только пример ст масельского..вонь», «Ловить "художников" и пусть сами моют. За свои средства. Почему должны эти бедные женщины драить после них стены. Попробуй еще отмой!», – пишут под публикацией.
Ранее мы рассказывали, что харьковчане во время карантина сделали атмосферную фотосессию в пустующем метро.
Напомним, "карантинные" поборы с родителей начались в харьковских детсадах.
Как сообщала Politeka, проезд подорожает в два раза: харьковчан ошеломили последствиями карантина.
Также Politeka писала, что подорожание проезда в метро Харькова обернулось грандиозными убытками.