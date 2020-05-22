На приведение в порядок одной станции уходит весь день

С 25 мая в крупных городах Украины правительство пообещало запустить метро

В связи с этим в Харькове коммунальщики взялись за ликвидацию последствий «работы» вандалов, которые обрисовали все подземные станции метрополитена по городу.

Соответствующее видео опубликовали в группе «Брутальный Харьков» в социальной сети Фейсбук.

Как видно на записи, две женщины пытаются оттереть со стен краску. По их словам, на то, чтобы отмыть только одну станцию, уходит весь день.

В комментариях пользователи не скрывают своего негодования, предлагая найти и наказать вандалов, а также рассказывают о том, что подземку испоганили не только «художники», но и лица без определенного места жительства, которые засыпали ее мусором, а также щедро «оросили» продуктами жизнедеятельности.

⚡️Харьковское метро готовят к открытию По словам сотрудников, во время карантина вандалы разрисовали буквально все поверхности переходов! За рабочий день возможно отмыть лишь одну станцию Gepostet von Брутальный Харьков am Donnerstag, 21. Mai 2020

«Люди, которые это сделали, петухи редчайшие. Для таких случаев надо ставить камеры, ловить, и пусть потом целый месяц бесплатно убирают и чистят за такими же мудаками, как они, в общественных местах!», «Найти этих вандалов и заставить все это драять. Пару дней поработают и поймут, какой это адский труд все это вымывать, может, в след раз подумают, разрисовывать или нет», «Это называется культура населения. И её, к сожалению, полное отсутствие», «Вчера на Пушкинской видела весь переход разрисованный и мусора полно», «А сколько бомжей оставят за собой нечисти в переходах...только пример ст масельского..вонь», «Ловить "художников" и пусть сами моют. За свои средства. Почему должны эти бедные женщины драить после них стены. Попробуй еще отмой!», – пишут под публикацией.

Ранее мы рассказывали, что харьковчане во время карантина сделали атмосферную фотосессию в пустующем метро.

Напомним, "карантинные" поборы с родителей начались в харьковских детсадах.

Как сообщала Politeka, проезд подорожает в два раза: харьковчан ошеломили последствиями карантина.

Также Politeka писала, что подорожание проезда в метро Харькова обернулось грандиозными убытками.