В Кабмине пояснили, что еще три дня уйдет на решение технических вопросов

Уже на следующей неделе может осуществиться мечта сотен тысяч харьковчан

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире телеканала ICTV прокомментировал дальнейшие шаги по смягчению карантина, передает Politeka.net.

Он подчеркнул, что очередной этап облегчения условий карантина будет предпринят уже 22 мая, в пятницу.

«То есть мы разрешим движение городского и пригородного наземного транспорта», – зверил он.

По словам главы правительства, уже с 25 мая будет разрешена работа детских садов, а также работа метрополитена в тех городах, где это позволит эпидемиологическая ситуация.

Среди прочего планируется открытие гостиниц, кроме хостелов, а также, возможно, будут разрешены спортивные соревнования.

Что касается международного авиасообщения, то его, возможно, возобновят в июне.

Ранее мы писали о том, что мэр Харькова Геннадий Кернес довольно эмоционально высказался по поводу того, что глава правительства так «зацепился» за запрет работы метрополитена.

«Я слушал его заявление о том, что метро является большим как бы распространителем коронавируса. Нет! Ни одна страна в мире не закрыла метро, поскольку это удобный, безопасный и доступный транспорт», заявил он.

Более того, для пущей защищенности харьковчан от опасного вируса Кернес пообещал дополнительные меры.

«Мы могли бы поставить там определенные заслоны и кабины для санитарного контроля, для того, чтобы пассажиры могли проходить санобработку, которая не испачкает их одежду», – пояснил мэр Харькова.

Отметим, что с послаблением карантина и выходом людей на работу на остановках города образовались огромные очереди к транспорту, а в маршрутках и троллейбусах полно людей.

Напомним, в Харькове забили тревогу из-за всплеска эпидемии.

Как сообщала Politeka, вирус из Китая с новой силой обрушился на харьковских медиков.

Также Politeka писала, что в Харькове пассажира маршрутки едва не избили из-за кашля.