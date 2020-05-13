Послабление карантина в Харькове снова актуализировало проблему с транспортом

Соцсети заполонили фото очередей на остановках, а также переполненные троллейбусы и маршрутки, передает Politeka.net.

Так, в группе «Типичное ХТЗ» опубликовали снимки, на которых десятки людей терпеливо ждут свой транспорт.

«С послаблением карантина шансов попасть на работу вовремя становится все меньше, может, пора уже открывать метро, вам не кажется?», – подписал публикацию автор.

В комментариях люди не скрывают того, что считают карантинные меры, мягко говоря, неэффективными.

«Это похуже, чем в храм ходить. Никаких карантинных мер, ужас!», «Нах* карантин с его е**нутыми мерами, давайте будем жить нормальной жизнью», «Столпотворение, как в семидесятые в отсутствии метро!», «Откройте метро!», «Однозначно. Бред возить народ в переполненных троллейбусах», «А может, пусть пенсионеры дома пока что посидят?», – пишут пользователи.

По словам пользователя Игоря Кислова, в Харькове сейчас появились «серые» извозчики на непонятных машинах-буханках.

«Есть ли у них разрешения на перевозку людей? Или как всегда все «порешали»?», – интересуется он.

Ранее мы писали о том, что, согласно планам Кабинета министров, пригородное транспортное сообщение планируют начать постепенно возобновлять после 22 мая. Что же касается запуска метро, то каких-то конкретных дат по этому вопросу не называется.

Как известно, мэр Харькова Геннадий Кернес писал письмо правительству с просьбой разрешить хотя бы частичную работу подземки, однако на его обращение так и не отреагировали.

Напомним, Кернес перенес дату запуска метро в Харькове и наехал на Шмыгаля.

Как сообщала Politeka, в сети показали, как выглядит вокзал в Харькове в час пик на карантине.

Также Politeka писала, что названа новая дата, когда в Украине запустят транспорт.